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中職／龍猿決戰 天母球場隔20年再演爭霸戰

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
天母球場前一次舉辦總冠軍賽已是20年前，當時在黃色彩帶中低頭走下球場的興農牛隊捕手（右下角），正是現任味全龍隊教頭葉君璋。本報資料照片
天母球場前一次舉辦總冠軍賽已是20年前，當時在黃色彩帶中低頭走下球場的興農牛隊捕手（右下角），正是現任味全龍隊教頭葉君璋。本報資料照片

中華職棒總冠軍賽卡司今年確定由味全龍、樂天桃猿隊擔綱，上演決戰北境，7戰分布於天母、桃園球場，為史上最「北」的台灣大賽，天母球場更是時隔20年再成爭霸舞台，前一戰已是2003年兄弟象隊完成三連霸的激情之夜。

猿隊以3連勝在季後挑戰賽出線，連兩年爭冠，將尋求隊史第8冠；龍隊則是以下半季冠軍、全年戰績第一在總冠軍賽以逸待勞，球隊經歷解散時期，過去雖曾4度奪冠，但前一冠已要追溯到1999年。

龍隊5場主場都放在天母，這裡過去只舉辦過兩場總冠軍賽，分別是2002年兄弟象對中信鯨隊第1戰、2003年兄弟象對興農牛隊第6戰，兩戰票房都破萬人。

其中2003年之戰堪稱經典戰役，延續第5戰的激情，球迷前一晚就在天母球場外夜排搶票，滿場球迷見證蔡豐安在延長10局下敲出再見安打，兄弟以4：3擊敗牛隊，系列賽4勝2敗完成三連霸，當時在黃色彩帶中低頭失意步下球場的牛隊捕手，正是現任龍隊教頭葉君璋；一晃眼20年過去，如今在天母球場的舞台背景下，葉總褪去敗戰捕手的角色，將以龍隊教頭的身分出戰總冠軍賽。

龍隊備戰台灣大賽，28人名單已大致擬定，洋投將帶布里悍、鋼龍、伍鐸，球團也宣布4日首戰門票完售，確定史上第3場在天母的總冠軍賽，依舊是破萬場面。

天母 兄弟 舞台

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