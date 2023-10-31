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日職／歐力士「劇場」連發仍險勝阪神 日本大賽先搶第2勝

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
阪神虎隊先發投手伊藤將司(右)吞下敗投。 擷圖自推特
阪神虎隊先發投手伊藤將司(右)吞下敗投。 擷圖自推特

日本大賽「關西內戰」今天移師甲子園球場，場內黃潮被日本球迷誇張戲稱「9成5都阪神迷」，歐力士隊此戰從5：1打到只剩5：4領先，最終以1分之差，有驚無險收下勝利，在系列賽握有2勝1敗優勢。

兩軍前兩戰在大阪京瓷巨蛋各取1勝，今天戰場轉移至阪神主場，昔日阪神一員、目前效力大聯盟金鶯隊的投手藤浪晉太郎也現身場邊，從觀眾視角看滿場黃潮，讓他也直呼新鮮。

歐力士由東晃平先發5局失1分，他在2局下先失血，大山悠輔、紐斯（Sheldon Neuse）接連敲安，坂本誠志郎的內野滾地球幫助阪神先馳得點。

阪神先發投手伊藤將司在第4局挨了頓宮裕真的追平陽春砲，第5局開局面對紅林弘太郎、若月健矢都是安打，歐力士無人出局攻占一、三壘，廣岡大志打向游擊的高彈跳球送回三壘跑者，全速衝刺也成功避免雙殺，接著伊藤將司面對東晃平的打席還發生失誤，宗佑磨補上二壘打帶有2分打點，伊藤將司最終投5局被敲5安打、失4分（責失2分）。

若月健矢第6局以高飛犧牲打再添分數，歐力士一度取得5：1領先，看似大勢底定的戰局，山岡泰輔把關的7局下生波瀾，因2安打、1保送釀成滿壘，中野拓夢的一壘方向滾地球先追回1分，森下翔太敲出安打、挹注2分打點，阪神追近到只剩1分落後。

平野佳壽負責9局下，也以保送開局，讓戰局又再度緊張，兩出局後面對森下翔太再度投出保送，最終三振解決大山悠輔，鎖住歐力士的勝利。

阪神 歐力士

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