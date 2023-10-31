中職／味全龍備戰總冠軍賽 28人名單納新秀張景淯

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽11月4日開打，味全龍隊主場首戰完售，將在1萬名球迷面前與樂天桃猿隊爭冠。龍隊總教練葉君璋表示，28人名單中有今年選秀2輪選進的左投張景淯。

葉君璋說，期待有旅美資歷的23歲張景淯延續季末好表現，而去年選秀第2輪選進的野手冉承霖有速度優勢，具代守、代跑功能性，也會帶入總冠軍賽（台灣大賽）。

7戰4勝制台灣大賽11月4日在龍隊主場天母棒球場開打，睽違26年再拿季冠軍的龍隊以年度排名第1闖進台灣大賽。

龍隊今天安排練球，28人名單將於11月2日提交；葉君璋接受媒體訪問表示，名單基本已定案，和球季末一軍陣容沒太大差異。

他說，洋投帶入勝投王和三振王鋼龍（DrewGagnon）、防禦率王布里悍（Jake Brigham）及先發、後援都勝任、功能性很好的37歲伍鐸（BryanWoodall），在台灣大賽能隨時待命。

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