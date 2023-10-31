快訊

日本埼玉槍擊案犯嫌與警方對峙！兩女成人質 晚間一人獲釋

印尼總統佐科威突然說出一口流利中文？官方不忍了還原真相

中職／味全龍備戰總冠軍賽 28人名單納新秀張景淯

中央社／ 台北31日電
味全龍張景。記者余承翰／攝影
味全龍張景。記者余承翰／攝影

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽11月4日開打，味全龍隊主場首戰完售，將在1萬名球迷面前與樂天桃猿隊爭冠。龍隊總教練葉君璋表示，28人名單中有今年選秀2輪選進的左投張景淯

葉君璋說，期待有旅美資歷的23歲張景淯延續季末好表現，而去年選秀第2輪選進的野手冉承霖有速度優勢，具代守、代跑功能性，也會帶入總冠軍賽（台灣大賽）。

7戰4勝制台灣大賽11月4日在龍隊主場天母棒球場開打，睽違26年再拿季冠軍的龍隊以年度排名第1闖進台灣大賽。

龍隊今天安排練球，28人名單將於11月2日提交；葉君璋接受媒體訪問表示，名單基本已定案，和球季末一軍陣容沒太大差異。

他說，洋投帶入勝投王和三振王鋼龍（DrewGagnon）、防禦率王布里悍（Jake Brigham）及先發、後援都勝任、功能性很好的37歲伍鐸（BryanWoodall），在台灣大賽能隨時待命。

台灣大賽 葉君璋 張景淯

延伸閱讀

中職／天母前次總冠軍賽在20年前 那一晚…兄弟象三連霸、葉總落寞離場

中職／龍隊下半季封王居年度第一 晉總冠軍賽挑戰最速奪冠

中職／龍隊最快19日非自力封王 葉總大讚徐若熙非常好

中職／對獅隊兩勝花9小時 葉君璋認為煎熬後大有收穫

相關新聞

中職／天母前次總冠軍賽在20年前 那一晚…兄弟象三連霸、葉總落寞離場

中職總冠軍賽由樂天桃猿、味全龍隊爭冠，龍隊5場主場選定天母，將是天母球場相隔7322天再進行總冠軍賽，前一次總冠軍賽在這...

中職／與李多慧比愛心過程曝光了！Joeman原來是為做這件事

網紅Joeman日前造訪桃園棒球場，還與樂天桃猿啦啦隊女神李多慧比愛心，引發網友關注。他昨天上傳最新影片「52500元的奢華棒球場對決200元的平價棒球場」，原來當天是為了介紹桃園球場各類型門票的優點

中職／桃猿公布台灣大賽主場售票 最便宜780、最貴1780

樂天桃猿隊前進總冠軍賽，今天火速公布售票，桃園球場最貴的尊猿席1780元，一般內野席次則是從1280到1680元，最便宜...

中職／味全龍備戰總冠軍賽 28人名單納新秀張景淯

中華職業棒球大聯盟總冠軍賽11月4日開打，味全龍隊主場首戰完售，將在1萬名球迷面前與樂天桃猿隊爭冠。龍隊總教練葉君璋表示...

中職／「很高興今年能健康回歸」布雷克發文感謝獅迷支持

統一獅隊昨晚在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，本季正式畫下句點。去年遭遇傷病、今年滿血復活的洋投「大醫生」布雷克也在個人IG發文感謝球迷支持。 2020年季中布雷克加盟獅隊，在台灣大賽一夫當關，出賽3

中職／桃猿牛棚調度成晉級關鍵 總冠軍賽名單調整待思考

中職樂天桃猿季後挑戰賽牛棚調度成關鍵，3戰牛棚投手群合計僅被敲1安，3左投王志煊、陳冠宇、道博格讓統一獅無法突破。桃猿晉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。