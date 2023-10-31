中職／「很高興今年能健康回歸」布雷克發文感謝獅迷支持

統一獅隊昨晚在季後挑戰賽不敵樂天桃猿隊，本季正式畫下句點。去年遭遇傷病、今年滿血復活的洋投「大醫生」布雷克也在個人IG發文感謝球迷支持。

2020年季中布雷克加盟獅隊，在台灣大賽一夫當關，出賽3場主投17局只失1分，率隊上演驚奇大逆轉奪冠。布雷克接下來2年都待在獅隊，成績更上一層樓，不料去年因傷勢提前報銷，但獅隊也提前完成續約。

布雷克今年一度表現不穩定，但隨著賽季進行漸入佳境，本季先發25場，防禦率2.83。他在季後挑戰賽G1主投6.2局失3分吞敗，獅隊最終也以3連敗結束賽季。

布雷克今天稍早在IG發文感謝球迷，「感謝統一獅隊和台南的獅迷又陪我度過一個賽季，我很高興今年能完全健康回歸，幫助球隊爭奪另一次台灣大賽冠軍。我們今年沒達成目標，但未來會繼續努力，謝謝所有球迷一整年的支持。」

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