中職／與李多慧比愛心過程曝光了！Joeman原來是為做這件事
網紅Joeman日前造訪桃園棒球場，還與樂天桃猿啦啦隊女神李多慧比愛心，引發網友關注。他昨天上傳最新影片「52500元的奢華棒球場對決200元的平價棒球場」，原來當天是為了介紹桃園球場各類型門票的優點。
樂天球團派出琳妲介紹球場各位置的優點，首先體驗桃園球場外野，平日只要200元，假日300元，琳妲指出雖然真的很遠，但很適合情侶，想做什麼就做。
除了球場內各位置外，Joeman還體驗到桃園區包廂（本壘後視野），可容納20人，要價52500元台幣。這裡擁有球場上帝視角很合適專心看比賽，還有美食、冷氣及董事長椅，相當舒適。
Joeman隨後還上台和女孩們一起應援，成功與李多慧比愛心，笑得合不攏嘴。當被問到球場哪個位置最滿意，JOEMAN笑稱是多慧前面，隨後改口說是球場第3排。
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