中職／桃猿公布台灣大賽主場售票 最便宜780、最貴1780

樂天桃猿隊前進總冠軍賽，今天火速公布售票，桃園球場最貴的尊猿席1780元，一般內野席次則是從1280到1680元，最便宜的外野門票為780元。

桃園球場進行的第3、4戰將在11月7、8日登場，門票預售由全家便利商店獨家服務，憑該場內野及左外野全區正價門票（非招待券）每張可兌換「無敵黑」（11月7日）、「樂天紅」（11月8日）應猿球衣乙件。

桃園球場門票預售由全家便利商店獨家服務，將自11月2日起開放會員會員優先預售，桃猿快樂炒、尊猿席、團猿席、大樂放鬆區也將於全家FamiPort以及FamiTicket系統同步開賣。

會員優先購票將於10月31日起發送優先購票序號簡訊，在會員卡友優先購票後，11月4日下午1點起在全家售票系統全面預售至比賽當日早上11點止（快樂炒、團猿席、大樂放鬆區預售至比賽前一晚23點59分），當日進場／現場售票時間為下午4點半。

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