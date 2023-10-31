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中職／桃猿牛棚調度成晉級關鍵 總冠軍賽名單調整待思考

中央社／ 台南31日電
陳冠宇聯手王志煊、道博格組成桃猿牛棚左投部隊，在季後挑戰賽幾乎完全封鎖獅隊火力。中央社記者張新偉攝
陳冠宇聯手王志煊、道博格組成桃猿牛棚左投部隊，在季後挑戰賽幾乎完全封鎖獅隊火力。中央社記者張新偉攝

中職樂天桃猿季後挑戰賽牛棚調度成關鍵，3戰牛棚投手群合計僅被敲1安，3左投王志煊、陳冠宇、道博格讓統一獅無法突破。桃猿晉級總冠軍賽後名單是否會調整，總教練曾豪駒還要思考。

中華職棒樂天桃猿隊今年例行賽投手群防禦率3.91為5隊最高，但季後挑戰賽3戰打完團隊僅失5分（4分責失分），展現與例行賽不同的樣貌，季後挑戰賽3戰全勝、晉級總冠軍賽（台灣大賽），桃猿隊牛棚投手群的調度安排也成為關鍵。

樂天桃猿隊此次季後賽28人名單帶入3名洋投威能帝、道博格、豪勁，僅威能帝定位先發，豪勁原本就是後援定位，左投道博格也拉到牛棚，與一般的洋投使用安排不同，但總教練曾豪駒僅表示，「沒有應不應該，只有需不需要。」

看在對手獅隊總教練林岳平眼中，林岳平直言，這樣的安排很合理，桃猿隊牛棚除了原有的左投王志煊、陳冠宇、賴鴻誠外，又加入左投道博格，獅隊的主力打者多是左打，桃猿隊這樣的投手群抉擇，4名左投可以在系列賽輪2輪。

桃猿隊牛棚左投在季後挑戰賽展現壓制力，道博格首戰後援投1局沒被敲出安打、無失分，第2戰3名左投王志煊登板拆彈，陳冠宇、道博格依序上場穩守，第3戰王志煊、陳冠宇也有登板，桃猿隊牛棚投手群在季後挑戰賽僅被敲出1支安打、維持無失分，也讓獅隊無法等到轉機。

桃猿隊季後挑戰賽以3勝1敗搶下總冠軍賽門票，接下來將於11月4日起與味全龍隊打7戰4勝制總冠軍賽，被問起球員名單是否會調整，曾豪駒表示，「先休息一下再好好思考」，距離總冠軍賽還有幾天時間，會讓疲勞、有傷勢的球員先好好調整，面對接下來的比賽。

牛棚 挑戰賽 樂天桃猿

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