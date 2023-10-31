北境爭霸！桃猿挾3連勝續當挑戰者 龍隊叩關隊史第5冠
樂天桃猿隊取得總冠軍賽門票，今年台灣大賽戲碼底定，將由味全龍隊與猿隊爭冠，龍隊握有5場主場都在天母，猿隊則是兩戰都放在桃園，將是總冠軍賽史上戰場最「北」的總冠軍賽。
總冠軍賽將於11月4日起至11月12日進行七戰四勝的賽事，猿隊在季後挑戰賽3連勝淘汰統一獅隊，以絕佳氣勢打進總冠軍賽，展現強烈爭冠企圖心，力拚隊史第8座總冠軍。
龍隊重返中職後，升上一軍第3年就打進總冠軍賽，將尋求暌違24年的金盃，期許能將氣勢帶進台灣大賽，挑戰隊史第5冠。
中華電信長期支持中華職棒，連續三年冠名台灣大賽，今年持續以實際行動支持國球，共襄盛舉今年度盛事「2023 CPBL中華電信台灣大賽」。中華職棒聯盟攜手中華電信，邀請球迷踴躍進場，除了用行動支持棒球，也可以鎖定中華電信MOD與Hami Video CPBLTV，見證總冠軍的誕生。
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言