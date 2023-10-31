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北境爭霸！桃猿挾3連勝續當挑戰者 龍隊叩關隊史第5冠

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中職總冠軍賽今年將由樂天桃猿、味全龍隊爭冠。圖／中華職棒提供
中職總冠軍賽今年將由樂天桃猿、味全龍隊爭冠。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊取得總冠軍賽門票，今年台灣大賽戲碼底定，將由味全龍隊與猿隊爭冠，龍隊握有5場主場都在天母，猿隊則是兩戰都放在桃園，將是總冠軍賽史上戰場最「北」的總冠軍賽。

總冠軍賽將於11月4日起至11月12日進行七戰四勝的賽事，猿隊在季後挑戰賽3連勝淘汰統一獅隊，以絕佳氣勢打進總冠軍賽，展現強烈爭冠企圖心，力拚隊史第8座總冠軍。

龍隊重返中職後，升上一軍第3年就打進總冠軍賽，將尋求暌違24年的金盃，期許能將氣勢帶進台灣大賽，挑戰隊史第5冠。

中華電信長期支持中華職棒，連續三年冠名台灣大賽，今年持續以實際行動支持國球，共襄盛舉今年度盛事「2023 CPBL中華電信台灣大賽」。中華職棒聯盟攜手中華電信，邀請球迷踴躍進場，除了用行動支持棒球，也可以鎖定中華電信MOD與Hami Video CPBLTV，見證總冠軍的誕生。

台灣大賽 中華職棒 樂天桃猿

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