中職／古林睿煬季後賽吞敗有課題 餅總：要善用第1顆好球

中職統一獅隊投手古林睿煬中職生涯季後賽初體驗，昨天先發3局失4分吞敗；古林睿煬直言可以做得更好，總教練林岳平也點出古林睿煬接下來課題，要善用第1顆好球優勢。

中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊打4戰3勝制季後挑戰賽，獅隊手握1勝，但連2場比賽吞敗，昨天背水一戰讓古林睿煬先發登板，也沒能收到預期效果，古林睿煬總計投3局，被敲出7支安打，包括2發全壘打，失掉4分都是責失分、承擔敗投，獅隊3連敗無緣總冠軍賽。

古林睿煬昨天賽後自評狀況沒有不好，但每局都被上壘，無論直球、變化球都被打，比賽大家都會做功課，短期比賽先失分就會給自己或者隊友打線壓力，「應該可以做得更好」。

23歲的古林睿煬是獅隊的新生代王牌投手，季後挑戰賽被聽牌後的關鍵戰扛先發，「餅總」林岳平希望古林睿煬帶著大家突破難關，古林睿煬表示，維持正常準備，「我覺得我盡力了，回去再努力。」

林岳平昨天賽後受訪也提到，古林睿煬季後賽和例行賽時沒有什麼不同，明顯是對手樂天桃猿隊策略改變，觀察下來，古林睿煬第1顆若沒搶到好球數，那個打席安定感就會比較低，所以往往第1球就會投得很好，重要賽事對手就會出棒，昨天的關鍵比賽驗證這件事。

林岳平也提到，大家都知道古林睿煬第1球直球比例7成，接下來的課題是如何善用第1顆好球的優勢，第1顆好球的位置要很慎重投，不是單純的往好球帶塞，遇到打擊強悍的球隊一定就會出棒攻擊。

古林睿煬也是今年亞運棒球代表隊成員，賽前林岳平被問起古林睿煬從亞運歸隊後有沒有什麼不同，林岳平僅表示，「的確有收穫，但是在他心裡」，賽後也提到，年輕球員需要透過比賽經驗成長，相信古林睿煬投完這場比賽後也有收穫，練出一顆變化球在球數落後時可以搶好球數，才能進階成另一個層級的投手。

古林睿煬今年也有入選亞洲職棒冠軍爭霸賽中職聯隊名單，他表示會盡力準備，趁接下來這段時間好好調整。

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