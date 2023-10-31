中職／獅隊19歲黃勇傳首次季後賽 面對大賽照樣做自己

中職統一獅隊季後挑戰賽吞3連敗、無緣總冠軍，但也有收穫，19歲內野手黃勇傳面對大賽也能「做自己」，總教練林岳平讓球隊慢慢新陳代謝換血，希望透過大賽加快「小獅」成長的腳步。

中華職棒季後挑戰賽統一獅隊28人名單中帶入3名不到20歲的年輕球員，包括投手林詔恩，以及野手林佳緯、黃勇傳，黃勇傳在第2、3戰都有先發出賽守二壘。

獅隊總教練林岳平昨天受訪時表示，外界或許認為獅隊此次帶了很多年輕人，或者是比較不成熟的球員進入季後賽，「但我認為透過這樣高張力的賽事，可以加快腳步讓他們成為球隊的主力，或者是成為主力的替補。」

獅隊此次先發打序中僅剩一壘（陳鏞基）和指定打擊位置是讓比較資深的球員先發，林岳平笑說，一壘做過很多嘗試，只是他們都還打不贏老將。

獅隊無緣總冠軍賽但也有收穫，19歲的黃勇傳寫下季後挑戰賽最年輕先發野手紀錄，40歲老將陳鏞基透露，有問黃勇傳季後賽好不好玩，「他回說好玩，我覺得好玩就好，希望他盡情地享受。」

陳鏞基在一壘位置與黃勇傳搭配，他稱讚黃勇傳能力不差，加上打過許多國際賽，面對短期比賽、一戰定輸贏的情況下，也沒有看到生澀和怯場的感覺，神經大條也是好事，反而不會綁手綁腳。

林岳平也說，黃勇傳是在球場上「很做自己」的球員，面對緊張的戰況，上場也不會感覺到被侷限，想做什麼都能自然呈現。

黃勇傳生涯首度中職季後挑戰賽共3場出賽，總計5打數敲出1支安打，吞下3次三振，打擊率2成。

商品推薦