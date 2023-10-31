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中職／獅隊名義上1勝、體感上被清盤 林岳平寫1史上首見紀錄
季後挑戰賽打3場落幕，統一獅隊遭到樂天桃猿隊淘汰，獅隊教頭林岳平寫下一項史上首見的紀錄，成為第一位於總冠軍賽、季後挑戰賽都曾留下系列賽0勝場的教頭。
猿隊名義上以3勝1敗淘汰獅隊，但那是獅隊季冠軍拿到的紅利1勝，系列賽只打3場，獅隊以2：3、2：3、1：７連輸3場，在中職紀錄查詢系統中，林岳平在季後挑戰賽的戰績就是0勝3敗，就如同2017、18年Lamigo桃猿隊在台灣大賽「保底」1勝最終奪冠，總教練洪一中紀錄上也都是系列賽3勝。
加上餅總，目前共有4位教頭在決定台灣大賽資格的季後挑戰賽未取勝場，前3人是2006年興農牛隊劉榮華、2007年誠泰隊吳復連、2008年La New熊隊洪一中。在總冠軍賽被橫掃的教頭則有7人，依序是2002年中信鯨隊林仲秋、2005年誠泰隊郭泰源、2006年統一獅隊大橋穰、2010年興農牛隊洪一中、2013年義大犀牛隊曾智偵、2021年統一獅隊林岳平、2022年樂天桃猿隊曾豪駒。
林岳平季後賽（含挑戰賽、總冠軍賽）執教7連敗，也並列史上最長，追平曾智偵，當時先於2001年擔任獅隊教頭，總冠軍賽連輸第5到7戰，接著於2013年擔任犀牛教頭，遭到獅隊4戰橫掃。
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