中職／餅總坦言獅隊少了一股「勁」 全季失敗在夏天

統一獅隊是今年第一支拿到季後賽門票的球隊，卻在先帶1勝的情況下，季後挑戰賽直落3場遭到樂天桃猿隊淘汰，無緣挺進台灣大賽，總教練林岳平看整個系列賽，坦言球隊少了一股勢在必得的「勁」。

獅隊前兩戰都以2：3敗北，今天尋求續命的一戰，則是全程都被壓著打，最終以1：7的懸殊賽季，目送猿隊前進總冠軍賽。

林岳平指出，「明眼看就知道，這個系列賽對手準備比我們更好，任何時刻的發揮都比我們更好，假使低比分的比賽，他們也有辦法用關鍵三振、守備去化解。」他直言：「這個系列賽還要談嗎？就是我們沒有打出預期內容。」

「餅總」不諱言，系列賽打下來，感覺就是少了一股勁，「非得要贏的那個勁，穩穩打、穩穩結束，穩穩地去承受，沒有像上半季非得要贏下來的那個氣勢，在目前氛圍做不出來，球隊一直處於一個比較沉悶的狀態。」

獅隊上半季氣勢極佳，若能維持戰績領先位置，將能直通總冠軍賽，但進入7、8月後戰績進入撞牆期，也連帶影響全年戰績第一的位置失守，淪落季後挑戰賽。

林岳平指出，今年球季最大的失敗，就在那兩個月份，先發投手受傷、勝騎士離隊，外援補強來得較慢，那段時間排不出5個先發投手，「也許就是我們最後無法達到年度第一的關鍵時期。」

獅隊賽季落幕，接下來展開秋訓，林岳平表示，現在球季結束，一軍教練會繼續投入秋訓，「也有很多選手要打冬盟、亞錦賽，繼續幫選手準備。」

【中央社台南30日電】

中華職棒統一獅隊是上半季冠軍，但沒能搶下年度第一、從季後挑戰賽開始打，最後3連敗收場，總教練林岳平表示，對手任何時刻發揮都更好，點出今年最大失敗點在7、8月。

中華職棒統一獅隊今年開季就打出氣勢，拿下上半季冠軍，但下半季戰績不如預期，沒能穩固年度戰績第一名，只能從季後挑戰賽開始打，與樂天桃猿隊4戰3勝制季後挑戰賽，獅隊手握1勝，但最終以2比3、2比3、1比7，吞下3連敗無緣總冠軍賽。

獅隊總教練林岳平表示，季後挑戰賽對手桃猿隊任何時刻都發揮的比獅隊好，面對低比分的比賽時，桃猿隊都可用三振和守備化解危機，「是我們沒有打出預期的內容」。

林岳平總結今年球季表示，獅隊精銳盡出搶下上半季冠軍，但最大的失敗點在7、8月時，當時先發投手受傷，洋投勝騎士離隊後，那兩個月的調整和準備有點太慢了。

林岳平直言，現在回頭看，外籍投手的補強確實慢了一點，整個7、8月份排不出5名先發投手陣容，是之後可以檢討的部分，也是今年沒辦法拿下年度勝率第一的關鍵。

獅隊無緣總冠軍賽，接下來秋訓安排，林岳平表示，休息一天後開始秋訓，陣中也有一些球員要打冬盟和亞冠賽，也要協助他們做準備。

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