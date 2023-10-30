中職／第1場點失敗→第3場開轟 嚴宏鈞：不怕死就有好結果

樂天桃猿隊在今年季後挑戰賽的第一轟，出自捕手嚴宏鈞，轟出驚嘆號，今天賽後還清楚記得第一場的觸擊失敗，但抱持「不怕死」的決心，「我就積極揮擊！」

猿隊今天以7：1擊敗統一獅隊，挺進台灣大賽，嚴宏鈞在第2局面對古林睿煬敲出兩分砲，他說全隊都是朝著共同的目標前進，也不知道自己怎麼打的，「好球就打，打到就是感覺會出去，但上去要做什麼設定或準備，是沒有太大的方向，就是攻擊好球帶。」

嚴宏鈞指出，古林睿煬最好的武器就是直球，「如果放掉直球，變化球會沒辦法去應付。」

今年作為主戰捕手出戰，他點出有了過去打總冠軍賽的經驗洗禮，這回不同的是挑戰者的身分打季後挑戰賽，「大家都很興奮，但也都知道季後賽要用怎樣方式帶著團隊去贏下比賽。」

嚴宏鈞指出，猿隊打過好幾次季後賽，大家都很正面看待，「不是他們贏，就是我們贏，就看誰比較敢，敢打、敢丟、敢接。」他也清楚記得，自己在第一場觸擊失敗，「但怕什麼，比賽就是這樣，我也不怕我不好，我就積極揮擊，不怕死就會有好結果。」

【中央社台南30日電】

中職樂天桃猿隊季後挑戰賽3戰先發捕手都是嚴宏鈞，嚴宏鈞今天比賽也開轟、攻守俱佳；嚴宏鈞直言，沒有多想只是朝著目標走，面對大場面就是看誰比較敢，「不怕死就會有好的結果」。

中華職棒樂天桃猿隊與統一7-ELEVEn獅隊打4戰3勝制季後挑戰賽，桃猿隊3戰排出的先發捕手都是嚴宏鈞，但嚴宏鈞今年球季並不算主戰捕手，直到9月過後才有比較多的先發出賽機會。

嚴宏鈞表示，季後挑戰賽沒有太大的感覺或者是改變，目標是什麼（總冠軍賽）就往這個目標走，2017年生涯首度打總冠軍賽時的心情和今年也沒有什麼不同。

嚴宏鈞表示，今年桃猿隊以挑戰者的姿態打季後挑戰賽，但大家都習慣了，知道該用什麼方式面對。

嚴宏鈞今天先發蹲捕與先發投手曾仁和搭配，引導曾仁和投5.2局僅失1分，終場以7比1拿勝，桃猿隊季後挑戰賽3連勝晉級總冠軍賽；嚴宏鈞今天在2局上也從獅隊先發投手古林睿煬手中敲出2分砲。

嚴宏鈞笑說，那個全壘打也不知道是怎麼打的，「好球來就打，大家都知道古林睿煬直球最好，

不打直球，變化球就不好打了。」

嚴宏鈞也坦言，面對高張力比賽，難免都會緊張，但陣中球員都有經驗，大家用正面的心情看待，「比賽就是這樣，看誰比較敢，敢打敢丟敢接，不怕死就會有好的結果。」

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