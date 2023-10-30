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中職／終贏第一個季後系列賽 曾總：感謝選手帶我進台灣大賽

聯合報／ 記者陳宛晶／台南即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳宛晶／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者陳宛晶／攝影

曾豪駒執教生涯所贏得的第一個季後系列賽，就完成中職史上首見的戲碼，淘汰「保底」1勝的統一獅隊，賽後拿著陳晨威給他的紀念球，感性說：「謝謝選手帶我進台灣大賽」。

猿隊今天以7：1擊敗獅隊，以3勝1敗晉級總冠軍賽，中職季後賽史上（包含季後挑戰賽、總冠軍賽），前4次「保底」1勝的情況下，全數都能勝出，獅隊成為第一支贏在起跑點卻遭淘汰的球隊，猿隊則是「下剋上」收下台灣大賽門票，連續兩年爭冠。

曾豪駒2020年接下正值3連霸巔峰的猿隊兵符，接手滿等帳號，但前兩季未打進季後賽，去年以上半季冠軍、全年第一直通總冠軍賽，也是曾總首度以教頭身分帶兵征戰季後賽，結果4戰遭到中信兄弟隊清盤。

今年猿隊未取得季冠軍，以全年戰績搭上季後賽末班車，帶1敗在挑戰賽面對獅隊，結果連勝3場完成逆襲，也是曾豪駒執教所贏得的第一個季後系列賽。

看待猿隊今天火力爆發，曾豪駒說：「應該說大家都不想要打明天了，一開始就有攻擊串聯，這是我們最想要看到的。」他說先前猿隊碰上古林睿煬都打得比較棘手，今天前段就有掌握到攻擊，「從一開始到最後，大家都是保持著沒有明天的心態下去應戰，選手們都盡到他們的本分。」

陳晨威接下此役最後一個出局數，將球交給曾豪駒，接下來的考驗將是總冠軍賽面對味全龍隊，曾豪駒喊話：「上一次我們失敗了，這次我們捲土重來，盡力去拿下總冠軍。現在大家凝聚力、對戰的感覺都非常好，希望可以延續氣勢，在總冠軍賽取得勝利。」

曾總稱讚對手獅隊整季的拚勁，也肯定自家陣營的表現，「我還是非常肯定統一的韌性，他們這一整年打得不錯，是很可敬的對手，今年最後我們到了台灣大賽，今年大家表現很突出，讓中華職棒更加精彩。」

曾豪駒 陳晨威 樂天桃猿 統一獅

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