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中職／擋不住！桃猿3連勝「下剋上」獅隊 連兩年爭冠對戰味全龍

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中職／擋不住！桃猿3連勝「下剋上」獅隊 連兩年爭冠

聯合報／ 記者陳宛晶／台南即時報導
成晉單場雙安、3分打點，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供
成晉單場雙安、3分打點，獲選單場MVP。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊在季後挑戰賽前兩場以很不「樂天」的方式取勝，今天進一步喚醒暴力猿本色，以7：1摧毀統一獅隊。獅隊只拿到季冠軍紅利的1勝、1場未贏，猿隊以3勝1敗完成「下剋上」，連兩年前進總冠軍賽，將與味全龍隊爭冠，7戰4勝系列賽於11月4日在天母棒球場開打。

獅隊續命一戰交給「金孫」古林睿煬，這是他生涯首度在季後賽登板，開賽只投5球，已經被林立、成晉接連敲出安打丟掉1分，連續解決猿隊3到5棒撐過首局，又在第2局繼續失血，嚴宏鈞敲出兩分砲，第3局輪到廖健富炸裂陽春砲，最終先發3局共用55球，被敲7安打、失4分。

胡智爲接手投球，依然擋不住暴力猿砲火，陳晨威、成晉、梁家榮安打串聯，轉眼又噴掉2分，後續3局投球未再掉分。

猿隊由曾仁和先發5.2局被敲7安打、失1分，獅隊前3局都是僅一出局就攻占得點圈，但缺乏適時一擊，讓分數差距持續膨脹，直到第六局、兩出局時潘傑楷敲出內野安打，猿隊喊出暫停後原先並未換投，獅隊換上林安可代打，猿隊當機換上左投王志煊接手，還是被林安可掃出二壘打，獅隊首開紀錄。

獅隊後續攻勢依舊受阻，猿隊則在8局上把握連2保送開局的契機，推進二、三壘有人後，成晉高飛犧牲打再添分數，成晉此役雙安、3分打點獲選單場MVP。

獅隊最終在主場遭到殲滅，2021年總冠軍賽4連敗、今年季後挑戰賽3連敗，已在季後賽7連敗。

陳晨威關鍵接殺胡金龍敲出的中外野飛球，避免統一獅隊串聯出大局。圖／樂天桃猿隊提供
陳晨威關鍵接殺胡金龍敲出的中外野飛球，避免統一獅隊串聯出大局。圖／樂天桃猿隊提供

成晉 樂天桃猿

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