中職／古林睿煬季後賽初體驗只撐3局挨2轟 獅隊續命需要奇蹟

「府城金孫」古林睿煬的季後賽初登板，留下一場震撼教育，今天先發只撐3局、失4分，挨了兩發全壘打，退場時獅隊陷於0：4落後，想要續命需要奇蹟。

古林睿煬過去在季後賽不曾亮相，今年按照系列賽前的計畫，扛起第3場先發，結果獅隊輸掉前2戰，他因此扛下背水一戰。總教練林岳平賽前期許，古林睿煬只要正常發揮就好，不需要特別展現什麼，「這種局面能正常發揮就很棒了，結果如何，就是我去承擔的。」

古林睿煬開賽只投5球，已經被林立、成晉接連敲出安打丟掉1分，連續解決猿隊3到5棒撐過首局，又在第2局繼續失血，嚴宏鈞敲出兩分砲，第3局輪到廖健富炸裂陽春砲，第4局站上投手丘的身影已經換成胡智爲。

古林睿煬最終先發3局共用55球，被敲7安打、失4分。

獅隊打線串聯問題待解，此役前3局都是僅一出局就攻占得點圈，卻都缺乏適時一擊。 古林睿煬的季後賽初登板，先發3局失4分，挨了2發全壘打。圖／統一獅隊提供

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