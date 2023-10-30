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棒球／冬盟台灣培訓隊名單出爐 周宗志、林瀚入教練團

中央社／ 台北30日電
周宗志進入冬盟台灣培訓隊教練團。圖／中華棒球協會提供
周宗志進入冬盟台灣培訓隊教練團。圖／中華棒球協會提供

中華棒協今天公告冬季聯盟台灣培訓名單，總教練為郭李建夫，國家隊執教資歷豐富的周宗志任投手教練，國手資歷豐富的林瀚任內野教練，去年U23世界盃國手賴延峰也有入選。

中華民國棒球協會今天公布2023年冬季聯盟培訓隊名單，由總教練郭李建夫領軍，內野教練為林瀚、陳昱銘，投手教練為青棒國家隊執教資歷豐富、現任新北禾聯成棒隊總教練的周宗志，外野教練為李軾揚、牛棚教練余浩奕，體能教練陳宗宏。

中華民國棒球協會公告表示，因大學隊球員同時間有參與大專棒球聯賽，因此此次冬盟名單以社會甲組隊中符合明年度2024年U23世界盃棒球賽年紀球員名單為主，期待透過冬季聯盟的磨練，培訓更多未來台灣隊可用之兵。

此次名單選入投手13人，包括去年U23世界盃棒球賽國手郭定泓（台灣電力）、賴延峰（合作金庫），捕手4人有今年剛從穀保家商棒球隊畢業的張鐿騰（台灣電力）。

此批球員內野手選入8人，外野手有5人，包括今年從平鎮高中畢業的好手陳致語（合作金庫），陳致語今年中職選秀前被評價，若投入選秀有前3輪被選走的實力，但他自評身材不算突出，考量長遠發展，決定到社會隊磨練，沒有投入中職選秀。

冬盟台灣培訓隊預計11月12日展開集訓，預計18日台北大巨蛋測試賽將與亞錦賽培訓隊交手，冬季聯盟預計11月25日開打。

中職選秀 棒球 冬盟

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