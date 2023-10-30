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中職／暴力猿前2戰未開轟 結果系列賽首轟來自嚴宏鈞
樂天桃猿隊在季後挑戰賽前兩戰跌破外界眼鏡，牛棚、守備表現可圈可點，倒是全壘打並未出現，結果今天在第3戰猿隊第一位開轟選手也非來自重砲，而是由第8棒嚴宏鈞炸裂兩分砲。
猿隊例行賽83轟為5隊之最，季後挑戰賽前兩戰都以3：2擊敗統一獅隊，全壘打並未出現，獅隊陣營則是已有2轟，分別來自蘇智傑、潘傑楷。
今天在台南球場展開第3戰，面對首度在季後賽登板的獅隊先發投手古林睿煬，猿隊首局只用5球已經攻下1分，第2局繼續攻城掠地，林承飛敲安之後，嚴宏鈞補上兩分砲，擴大為3：0領先。
嚴宏鈞今年例行賽僅1轟，卻在季後賽成為猿隊首位開轟選手，發展出乎意料，這也是他生涯在季後賽（含總冠軍賽）的第一轟。
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