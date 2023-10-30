中職／獅隊掛6顆鳳梨討吉利 餅總要媒體第4戰再來

中職統一獅隊季後挑戰賽1勝2敗處於劣勢，今天比賽沒退路，台南棒球場獅隊休息區掛上6顆鳳梨討吉利，總教練「餅總」林岳平看到媒體開玩笑叫大家「明天再來」，今天先發打序也有微調。

中華職棒統一獅隊與樂天桃猿隊打4戰3勝制季後挑戰賽，獅隊為上半季冠軍手握1勝，但獅隊前2戰吞下2連敗被聽牌，今天回到主場台南棒球場與樂天桃猿隊交手，背水一戰、非贏不可，贏了才有明天第4戰。

今天台南棒球場獅隊休息區外面掛著6顆醒目的鳳梨討吉利，獅隊總教練林岳平一看到媒體就開玩笑說：「你們可以回去了，明天再來。」

獅隊前2場比賽打線發揮不如預期，今天先發打序也有微調，讓蘇智傑往前改打2棒、守左外野，陳傑憲棒次往後改打3棒、守中外野。

林岳平解釋，蘇智傑前2場比賽打擊發揮穩定，所以棒次往前移，陳傑憲這2戰打擊比較悶，希望蘇智傑在前面製造機會，陳傑憲有一定的基本功，如果有機會的話，希望有辦法不用安打就創造打點。

獅隊前2場比賽還沒能從桃猿隊後援投手群手中敲出安打，林岳平笑說：「真的嗎？我只知道我們三振很多。」他也希望今天比賽可以突破。

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