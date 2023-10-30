日職／山本由伸連3年獲澤村賞 65年來第一人
儘管在洋聯冠軍賽和日本一投球表現低迷，但仍無損於歐力士猛牛王牌山本由伸在今年賽季所創下的輝煌成就。日本職棒投手最高獎項澤村賞今天公佈得主，山本由伸連續3年獲獎，成史上第2人。
前一位能夠達成澤村賞3連霸的超級強投就是日職歷史勝投王金田正一，他是在1956到1958年間獲此殊榮，至今已經相隔65年之久。
此外，山本由伸也是史上第5位能夠3度獲獎的投手，前4人分別是杉下茂、金田正一、村山實、齋藤雅樹，山本由伸也是相隔27年之後再度寫下歷史。
山本由伸投手が2023年沢村栄治賞を獲得しました。— オリックス・バファローズ (@Orix_Buffaloes) October 30, 2023
パ・リーグで最優秀防御率投手賞、勝率第一位投手賞、最多勝投手賞、最多三振奪取投手賞の投手四冠に輝き、三年連続の受賞となりました。#Bs2023 #プロ野球 #NPB #ORIX pic.twitter.com/SPidAxKf0S
贏得WBC棒球經典賽冠軍後，25歲的山本由伸持續在日本職棒賽場橫掃天下，今年成績為16勝6敗，勝率7成27，防禦率低至可怕的1.21，並且累積169次三振，史無前例連續3年獲得投手4冠王。
山本由伸更在9月9日對羅德一戰投出無安打比賽，成為史上第3位連2年投出無安打無失分的投手。
澤村賞的評選7大門檻為25場登板、10完投、15勝投、勝率6成、200局、150奪三振以上與防禦率2.5以下，山本由伸有4項達標，主要競爭對手橫濱DeNA的王牌左投東克樹則是達成3項，山本由伸最終勝出。
「和那些傳奇投手的數據相比，我認為我完全比不上他們，」山本由伸謙遜地說，「我只希望能夠在每場比賽拿出最好的表現。」
山本由伸投手が、三年連続となる「沢村栄治賞」を受賞し、記者会見を行いました。https://t.co/Fu6LDVmqID#Bs2023 #プロ野球 #NPB #ORIX pic.twitter.com/pfGbEWsGqC— オリックス・バファローズ (@Orix_Buffaloes) October 30, 2023
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