中職／桃猿牛棚有「4左循環」鎖獅 餅總看道博格用法說正確

牛棚原被預期是樂天桃猿隊季後賽突圍的罩門之一，卻在前兩戰後援投手任內未讓統一獅隊敲出任何安打，道博格拉到牛棚成為猿隊的關鍵調度，獅隊教頭林岳平也坦言：「他們正確的選擇。」

猿隊以洋投道博格作為牛棚的短期特效藥，首戰後援1局、次戰後援2局皆取得救援成功，加上陳冠宇1局、王志煊0.2局都繳出好投，牛棚前兩戰合計投4.2局未被敲安、無失分。

談到猿隊對道博格的使用方式，林岳平直呼正確，「他們對兄弟就這樣，我知道他們打的是對戰，以對戰來安排出賽時間點，只要在我們前5棒的時候，有危機就是左投，加上道博格，他們有4左投可以循環使用。」

獅隊前5棒、主力打者多左打，林岳平也認：「這也是我們一直沒有辦法關鍵時刻突破的點。」聽聞獅隊打者前兩戰還沒從後援投手手中敲安，餅總坦言沒料到，但他期許，「看今天能不能突破。」

林岳平指出，少了林安可後，代打人選就少一個，現在剩下胡金龍，限定一次的機會不見得會成功，必須斟酌使用時機，確實會有比較多猶豫，「還是期待可以在先發打線順序上就做出串聯。」

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