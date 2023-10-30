中職／對戰兄弟看到道博格短局數好用 曾總：收到預期效果

樂天桃猿隊在季後挑戰賽前兩戰展現鐵牛棚，關鍵是將外籍左投道博格拉到牛棚支援，總教練曾豪駒指出，季末面對中信兄弟隊的比賽，看到他的球威在短局數的壓制，目前也確實有收到預期效果。

系列賽開打前，守備、牛棚被外界視為猿隊在季後賽突圍的兩大罩門，前兩戰打下來卻呈現不同風景，猿隊以道博格作為牛棚的短期特效藥，首戰後援1局、次戰後援2局皆取得救援成功，加上陳冠宇1局、王志煊0.2局都繳出好投，牛棚前兩戰合計投4.2局未被敲安、無失分。

道博格的「變形」，在季末與兄弟爭奪季後賽門票的4連戰已經啟動，當時後援出賽3場，確實見到成效，也讓猿隊思考這套使用方式用在季後賽的可能性。

曾豪駒表示，道博格的角色，是教練團一起討論的，原本是因先發對戰兄弟成績不是很好，想說換到中繼試試看，「短局數在球威壓制力上看起來有效果。」進入季後賽後，「參考過他有牛棚經驗，就做這樣調動，短期盃賽要讓選手價值發揮更大，有收到預期的效果，希望可以繼續保持下去。」

在道博格放在後援的情況下，還帶了豪勁，而非先發洋投霍爾，曾豪駒對此表示，「整體看起來，豪勁還是有他威力在，所以最後考慮就是他。」他強調，重點是需不需要，而球隊的考量就是牛棚有更大的需求。

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