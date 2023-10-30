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中職／林安可可能待命代打 但餅總希望用不到
統一獅隊在季後挑戰賽面對背水一戰，林安可今天能否出賽，將視練習狀況而定；總教練林岳平期待今天可以不用用到林安可，因為那代表先發打線就能打下分數。
林安可在季後挑戰賽首戰因自打球成為傷兵，送醫檢查後，起初在X光片看到左膝上有兩塊分開的臏骨，以為是骨裂，精密檢查後才發現是先天的臏骨二分症，等待消腫後有機會重返賽場。
林岳平表示，林安可要跑的話全力衝刺會比較不行，先看看今天練習狀況，「看能不能待命代打，我也希望不要用到他，因為那代表現場的打線有得分。」
獅隊今天先發打線唯一變動是第二棒陳傑憲與第三棒蘇智傑對調，「陳傑憲打比較悶，蘇智傑、邱智呈比較穩定，兩個先在前面創造機會，讓傑憲有不用安打就能打打點的方式，基本攻擊他是沒問題，但這兩場安打比較少。」
林岳平指出，短期賽事都是精銳盡出，若在有得分的時候錯過，氣勢此消彼長，「就像昨天我們能先馳得點，但在本壘被殺掉，領先局面被對方掌握機會，後來又被打到頭。」他坦言，「樂天殺本壘死掉之後一定士氣上來，他們保送、安打，就變成我們士氣下去。」
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