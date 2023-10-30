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中職／獅隊絕境求生 休息區掛6顆鳳梨求轉運

聯合報／ 記者陳宛晶／台南即時報導
統一獅休息區掛出6顆鳳梨求勝。記者陳宛晶／攝影
統一獅休息區掛出6顆鳳梨求勝。記者陳宛晶／攝影

統一獅隊帶1勝2敗絕境回台南球場，尋求續命一戰，今天在休息室前掛出6顆鳳梨，除了尋求勝場，更重要的是也要祈求健康和平安。

身為今年第一支取得季後賽門票的球隊，獅隊卻可能成為第一支在季後賽被淘汰的球隊，在季後挑戰賽連續2場以2：3輸給樂天桃猿隊，打擊熄火問題待解，且接連傷了林安可、克維斯兩位重要戰力。

戰場今天回到台南球場，獅隊尋求2連勝翻盤，賽前休息室掛出6顆鳳梨，2顆寫著「必勝」，另外還有「平安」、「健康」、「相信」、「勝利」。

此役獅隊由古林睿煬先發，猿隊則是推出曾仁和，上演本土投手同場較勁。

樂天桃猿 曾仁和 統一獅

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