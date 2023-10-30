中職／獅隊絕境求生 休息區掛6顆鳳梨求轉運

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧持續拍攝台灣系列影片，這次他造訪台北君品酒店頤宮中餐廳享用高級料理，他選擇該餐廳中間價位的套餐。 李多慧在點餐時猶豫很久，她直言這是人生第一次吃價位這麼高的餐點，最終

2023-10-30 12:26