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日職／火腿宣布3洋將退團尚未提及王柏融 日網友討論原因

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自王柏融IG
王柏融。 截圖自王柏融IG

火腿隊連2年在太平洋聯盟墊底，火腿隊今公布球員異動，宣布3名洋將退團，尚沒有旅日好手王柏融的名字。

據日媒《Full-Count》報導，火腿洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）、韓森（Alen Hanson）及洋投馬弗爾（James Marvel）將成自由球員。艾爾坎塔拉去年出賽41場敲出4轟，打擊率0.204，韓森打擊率0.144，馬弗爾出賽8場，防禦率2.49。

王柏融今年以育成合約續留火腿，7月底獲升為支配下選手，總共出賽20場，累積1轟5分打點，打擊率0.238。由於中職樂天桃猿隊日前將王柏融議約權和3名球員交易到台鋼雄鷹隊，得到選秀狀元林子偉，因此王柏融的動向受到台灣球迷關注。

部分日本網友也在新聞留言區提到王柏融，及另一名洋將羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）動向，「有台灣遊客和轉播權等因素，會留下王柏融」、「商品銷售貢獻也被考慮」、「我認為王柏融在台灣很受歡迎，但羅德里奎茲是神秘的存在」。

王柏融

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