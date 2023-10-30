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中職／獅隊回家拚2連勝 再1敗將寫史上首例贏在起跑點卻淘汰

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊在季後挑戰賽處於1勝2敗淘汰邊緣。記者曾原信／攝影
統一獅隊在季後挑戰賽處於1勝2敗淘汰邊緣。記者曾原信／攝影

身為今年第一支取得季後賽門票的球隊，統一獅隊今晚面臨在季後賽率先淘汰的危機，此役推出「金孫」古林睿煬把關背水一戰，尋求為獅隊續命，獅隊若無法逆轉情勢，將寫下史上首例在季後賽「保底」1勝卻出局。

獅隊在季後挑戰賽連續2場以2：3輸給樂天桃猿隊，目前處於1勝2敗出局邊緣，打擊熄火問題待解，且接連傷了林安可、克維斯兩位重要戰力，情勢雪上加霜。

季後賽去年改制為兩輪，增加季冠軍打季後挑戰賽先握1勝的設計，去年中信兄弟隊贏兩場、以3勝1敗淘汰味全龍隊；若加上總冠軍賽，共有3次球隊「保底」1勝，全數奪冠，包括2002年兄弟象隊、2017及18年Lamigo桃猿隊。

今晚兩軍先發投手由古林睿煬、曾仁和同場較勁，獅隊如果無法在主場2連勝逆轉晉級，將是史上首次贏在起跑點卻無法衝線的案例。

古林睿煬 挑戰賽 樂天桃猿 統一獅

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