快訊

以色列擴大地面行動，但戰事為何無法短期結束？

北捷文湖線葫洲站電梯「下墜」 民眾困10分鐘獲救：手還在抖

民進黨未解赴陸禁團令 侯友宜：要客機不要戰機 政策錯誤造成觀光「慘」業

中職／李多慧驚豔開箱台北米其林三星 卻笑稱要餓兩個月吃泡麵

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧。 截圖自影片畫面
李多慧。 截圖自影片畫面

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧持續拍攝台灣系列影片，這次他造訪台北君品酒店頤宮中餐廳享用高級料理，他選擇該餐廳中間價位的套餐。

李多慧在點餐時猶豫很久，她直言這是人生第一次吃價位這麼高的餐點，最終選擇要價新台幣12280元的套餐，品嘗到龍蝦、松茸湯、骰子和牛等高級料理，還吃到需事先預約的烤鴨，欣賞廚師現場烤鴨。

影片最後李多慧稱自己還年輕，這種地方以後再來就好，反而比較喜歡夜市。結帳後她更笑稱這餐等於2個月都吃泡麵，不過她也說，這是很新鮮的經驗且有價值的消費。

影片一出再度引發許多網友讚嘆，「多慧的團隊把台灣拍的好有質感，食物也好好吃，謝謝多慧大力推銷台灣」、「哪找來這麼美麗的觀光大使」、「感謝女神多慧，幫台灣宣傳美食」。

李多慧

相關新聞

中職／桃猿隊邱丹看盜版轉播被網友抓包 發文道歉了

樂天桃猿外野手邱丹沒有進入挑戰賽28人名單中，昨晚他在個人IG發限時動態，被發現使用盜版網站觀看比賽、引發球迷撻伐，昨天深夜他再度發文道歉。 昨天獅隊先發投手克維斯在第2局因強襲球退場，緊急換上

中職／富藍戈暖心視訊道別 與曾峻岳明年相逢在台灣或日本？

富邦悍將隊火球男富藍戈昨天搭機離台，臨行前特別與幾位隊友們視訊道別，外界關注他的明年動向，富藍戈在與曾峻岳的對話中提到，...

中職／獅隊回家拚2連勝 再1敗將寫史上首例贏在起跑點卻淘汰

身為今年第一支取得季後賽門票的球隊，統一獅隊今晚面臨在季後賽率先淘汰的危機，此役推出「金孫」古林睿煬把關背水一戰，尋求為...

中職／李多慧驚豔開箱台北米其林三星 卻笑稱要餓兩個月吃泡麵

樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧持續拍攝台灣系列影片，這次他造訪台北君品酒店頤宮中餐廳享用高級料理，他選擇該餐廳中間價位的套餐。 李多慧在點餐時猶豫很久，她直言這是人生第一次吃價位這麼高的餐點，最終

中職／獅隊挑戰賽背水一戰 得點圈打擊率偏低盼火力爆發

中職季後挑戰賽獅隊2連敗沒退路，今天背水一戰回主場台南，派出投手古林睿煬先發，全力搶勝盼延長戰線；獅隊季後挑戰賽前2戰得...

棒球／中信猛虎盃棒球賽 北京熱血開打

中國信託銀行冠名贊助「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」，也為第十五屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，昨天在北京市蘆城體...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。