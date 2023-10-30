中職／李多慧驚豔開箱台北米其林三星 卻笑稱要餓兩個月吃泡麵
樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧持續拍攝台灣系列影片，這次他造訪台北君品酒店頤宮中餐廳享用高級料理，他選擇該餐廳中間價位的套餐。
李多慧在點餐時猶豫很久，她直言這是人生第一次吃價位這麼高的餐點，最終選擇要價新台幣12280元的套餐，品嘗到龍蝦、松茸湯、骰子和牛等高級料理，還吃到需事先預約的烤鴨，欣賞廚師現場烤鴨。
影片最後李多慧稱自己還年輕，這種地方以後再來就好，反而比較喜歡夜市。結帳後她更笑稱這餐等於2個月都吃泡麵，不過她也說，這是很新鮮的經驗且有價值的消費。
影片一出再度引發許多網友讚嘆，「多慧的團隊把台灣拍的好有質感，食物也好好吃，謝謝多慧大力推銷台灣」、「哪找來這麼美麗的觀光大使」、「感謝女神多慧，幫台灣宣傳美食」。
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