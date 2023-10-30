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中職／富藍戈暖心視訊道別 與曾峻岳明年相逢在台灣或日本？

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊洋投富藍戈昨天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊洋投富藍戈昨天搭機離台。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊火球男富藍戈昨天搭機離台，臨行前特別與幾位隊友們視訊道別，外界關注他的明年動向，富藍戈在與曾峻岳的對話中提到，不知道明年會在台灣或日本相見，但希望他記得自己是中職最強後援投手，「兄弟，持續努力！」

富藍戈今年是連續第2年效力悍將，投出鬼神般的成績單，全季出賽52場、66.1局，僅被敲38支安打、送出71次三振，取得9救援、17中繼，且防禦率0.95、每局被上壘率0.77都超優異，也是今年8月投手MVP得主。

悍將賽季落幕，投手教練羅曼和洋投都已陸續搭機返家，富藍戈昨天踏上歸程前與幾位隊友視訊道別，還特別跟曾峻岳說：「我要回家了，好好照顧自己，兄弟，持續努力，我不知道明年會在台灣或是在日本相見，但你要記得你是聯盟中最棒的後援。」岳少華、游霆崴向他喊話「明年見」，江國豪則是笑說：「你要確定明年見耶！」

富藍戈也向球迷表示，「哈囉大家好，換我要回家好好休息了，由衷感謝大家，感謝大家今年大力的應援，真的是非常有趣的一年，非常感謝大家，我很希望明年能再回來，和大家在主場相見，大家掰掰！」

曾峻岳 富邦悍將 中職

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