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中職／獅隊挑戰賽背水一戰 得點圈打擊率偏低盼火力爆發

中央社／ 台北30日電
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片
統一獅隊總教練林岳平。本報資料照片

中職季後挑戰賽獅隊2連敗沒退路，今天背水一戰回主場台南，派出投手古林睿煬先發，全力搶勝盼延長戰線；獅隊季後挑戰賽前2戰得點圈打擊率僅1成67，總教練林岳平盼火力甦醒。

中華職棒季後挑戰賽由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿隊交手，獅隊在4戰3勝制挑戰賽手握1勝，但前2戰都以2比3吞敗，反而落於1勝2敗劣勢，桃猿隊率先取得2勝聽牌，根據聯盟統計，率先取得2勝1敗球隊晉級機率百分百。

獅隊要扭轉局面，今天派出本土投手古林睿煬先發，古林睿煬本季對桃猿隊先發2場，戰績1勝1敗，總計投11局失掉3分責失分，對戰防禦率2.45；本季桃猿隊打者陳俊秀打古林睿煬最順手，總計6打數敲出3支安打，包括1發全壘打。

桃猿隊率先取得2勝聽牌，今天力拚一鼓作氣搶下總冠軍賽門票，派出本土投手曾仁和先發，曾仁和本季與獅隊對戰居下風，總計2場先發、1場後援，吞下1敗，對戰防禦率高達7.43。

獅隊季後挑戰賽前2戰打完出現2名傷兵，林安可左膝自打球挫傷，膝蓋腫脹，後續能否出賽需要觀察，昨天先發投手克維斯被強襲球直擊打中太陽穴，是嚴重的腦震盪，雖然他請纓若有第4戰可以續投，但也還需要觀察。

獅隊季後挑戰賽前2戰都有全壘打，但關鍵時刻得點圈打擊率偏低僅1成67，相較於桃猿隊得點圈打擊率高達3成85，獅隊得分效率差，林岳平盼回到台南主場後，火力可以爆發，將戰線延續到第4戰。

今天獅隊回到主場台南棒球場與桃猿隊交手，將是台南棒球場史上第15場季後挑戰賽。

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