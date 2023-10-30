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中職／桃猿隊邱丹看盜版轉播被網友抓包 發文道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
中華職棒樂天桃猿邱丹。記者劉學聖／攝影 劉學聖
中華職棒樂天桃猿邱丹。記者劉學聖／攝影 劉學聖

樂天桃猿外野手邱丹沒有進入挑戰賽28人名單中，昨晚他在個人IG發限時動態，被發現使用盜版網站觀看比賽、引發球迷撻伐，昨天深夜他再度發文道歉。

昨天獅隊先發投手克維斯在第2局因強襲球退場，緊急換上藍道爾接手。林承飛一上場就擊出穿越一壘邊線的巧妙安打，幫助桃猿先馳得點。邱丹在限時動態分享比賽畫面並寫道：「安打就是安打。」不過眼尖網友發現轉播畫面來自中國大陸直播平台，身為職業球員卻看盜版，引發網友熱議。

隨後邱丹刪除該動態，並發文致歉，「因為自己的疏忽造成一些糾紛。自己都用電視看比賽，但剛好人在外面，就問朋友怎麼用手機看，他們就傳那個連結，自己也沒有注意到是盜版的轉播，所以就點進去看了，真的非常抱歉。在這裡呼籲大家要支持正版，自己也學到一課，謝謝大家的提點。」

這件事宛如前PLG執行長陳建州疑似「用安博盒子看奧運」事件翻版，愛爾達體育台官方FB也發文，「例行性政令宣導，杜絕非法收視來源電視台，權利金給職業聯盟、球團喔。」

樂天桃猿

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