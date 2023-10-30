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棒球／中信猛虎盃棒球賽 北京熱血開打

聯合報／ 記者陳宛晶／綜合報導
逾3千人參賽 「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」昨天開幕，總計超過三千人參加，中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（右四）及中國信託銀行北京代表處首席代表溫昆達（左二）出席。圖／中國信託銀行提供
逾3千人參賽 「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」昨天開幕，總計超過三千人參加，中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝（右四）及中國信託銀行北京代表處首席代表溫昆達（左二）出席。圖／中國信託銀行提供

中國信託銀行冠名贊助「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」，也為第十五屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，昨天在北京市蘆城體育運動技術學校舉辦開幕儀式。中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理出席儀式，期勉選手不論勝敗都能快樂打球、享受比賽，留下一生難得回憶。

中國信託猛虎盃參加年齡為十二歲以下，針對不同年齡區分為Ｕ八、Ｕ九、Ｕ十、Ｕ十一及Ｕ十二男子組與女子組分組競賽，總計超過三千人、一九○支北京各地基層學校、體校及棒球俱樂部組隊報名參加，已成為北京中、小學生棒球重要賽事，更是發掘和培養優秀棒球選手的重要舞台。

林永勝及中國信託銀行北京代表處首席代表溫昆達出席開幕儀式。林永勝表示，中國信託是台灣首家投入五級棒球的企業，棒球運動深受各界喜愛，所展現出自信、紀律、團結與互助的熱血精神，對球員而言是十分重要的經驗與教育，樂見北京有這麼多支持棒球運動的同好。

中國信託集團長期贊助與支持體育公益活動，並透過棒球運動搭建交流管道，擴大台灣棒球影響力。今年三月，中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、中國社會福利基金會關心下一代基金共同推動的「中國關心下一代教育基地」計畫，選定廣東省中山市小欖鎮東升初級中學為第五十二所掛牌學校，是計畫執行以來，第一所以棒球為交流重點的基地學校。

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