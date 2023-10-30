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中職／猿再勝獅 今搶台灣大賽門票
樂天桃猿隊昨晚在統一獅隊洋投克維斯因強襲球傷退後，以3支二壘打搶得先機，終場3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽2連勝「聽牌」，今天就有機會完成「下剋上」在台南球場領到台灣大賽門票。
季後挑戰賽對統一獅隊來說成為虐心系列賽，昨晚複製首戰輸球、折將戲碼，先發克維斯2局下被強襲球直擊頭部退場，猿隊面對臨危受命的蘭道爾更是連敲3支二壘打攻下3分，克維斯就醫後確認骨頭沒事、沒瘀血，但有腦震盪。
猿隊先發投手黃子鵬投完5.1局掉2分，6局上留下一二壘危機由王志煊接手，雖變滿壘，但他仍成功「拆彈」繳出0.2局無失分，加上陳冠宇1局、道博格2局皆無失分，守住1分差獲勝。
王志煊僅投0.2局就獲選單場MVP，刷新季後挑戰賽最短局數MVP紀錄，他認為誰得不是重點，重點在每個人都有為球隊貢獻，第一次在季後挑戰賽登上投手丘，「一開始會緊張，上去就是深呼吸，調整自己的心情。」
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