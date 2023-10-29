中職／道博格轉牛棚救「猿」 曾總：明天全部待命

樂天桃猿隊在季後挑戰賽大變身，連續兩場不僅先發投手吃完應有局數，牛棚更表現穩定，特別是連兩場拿下救援成功的道博格，今天更連壓3名左投，總教練曾豪駒：「所有左投都是待命。」

獅隊強打者以左打居多，猿隊開打前就擬定好策略，有危機時交給王志煊、乾淨一局給陳冠宇、道博格守成，今天就照這個方程式去走，黃子鵬投完5.1局掉2分，王志煊0.2局、陳冠宇1局、道博格2局皆無失分，以3：2擊敗統一獅隊，拿下2連勝聽牌。

道博格昨天也負責把關最後1局，今天則是提前在8局上班，曾豪駒指出，觀察他狀況穩定，在1分差的比賽中，不想輕易換投，尤其是季賽雖讓他先發，但過去國外有牛棚經驗，讓他成為季後挑戰賽牛棚關鍵戰力，「他也展現鬥志，完成局數。」

22歲的王志煊第一次參與季後挑戰賽，就被賦予拆彈任務，曾豪駒解釋，今年季賽王志煊就已展現危機處理能力，「他在賽季的表現讓我們信任，如果他可以投起來，未來是很重要的投手。」

明天兩隊回師台南棒球場，猿隊再1勝就可打進總冠軍賽，推出本土投手曾仁和先發，曾總表示：「我們還差一步，統一也是有韌性的球隊，所有選手都會待命，也希望可以將勝利帶回桃園。」

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