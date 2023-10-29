聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／道博格轉牛棚救「猿」 曾總：明天全部待命
樂天桃猿隊在季後挑戰賽大變身，連續兩場不僅先發投手吃完應有局數，牛棚更表現穩定，特別是連兩場拿下救援成功的道博格，今天更連壓3名左投，總教練曾豪駒：「所有左投都是待命。」
獅隊強打者以左打居多，猿隊開打前就擬定好策略，有危機時交給王志煊、乾淨一局給陳冠宇、道博格守成，今天就照這個方程式去走，黃子鵬投完5.1局掉2分，王志煊0.2局、陳冠宇1局、道博格2局皆無失分，以3：2擊敗統一獅隊，拿下2連勝聽牌。
道博格昨天也負責把關最後1局，今天則是提前在8局上班，曾豪駒指出，觀察他狀況穩定，在1分差的比賽中，不想輕易換投，尤其是季賽雖讓他先發，但過去國外有牛棚經驗，讓他成為季後挑戰賽牛棚關鍵戰力，「他也展現鬥志，完成局數。」
22歲的王志煊第一次參與季後挑戰賽，就被賦予拆彈任務，曾豪駒解釋，今年季賽王志煊就已展現危機處理能力，「他在賽季的表現讓我們信任，如果他可以投起來，未來是很重要的投手。」
明天兩隊回師台南棒球場，猿隊再1勝就可打進總冠軍賽，推出本土投手曾仁和先發，曾總表示：「我們還差一步，統一也是有韌性的球隊，所有選手都會待命，也希望可以將勝利帶回桃園。」
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言