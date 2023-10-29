中職／以為自己會被換 王志煊拆彈0.2局成最短局數MVP

樂天桃猿隊連兩天以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽翻轉0勝1敗劣勢變2勝1敗「聽牌」，今晚中繼踩住煞車的王志煊僅投0.2局，然而在關鍵時刻發光，讓他成為季後挑戰賽史上最短局數MVP，他說：「誰當都好，就是盡可能貢獻球隊。」

猿隊先發投手黃子鵬前5局僅掉1分，不料6局續投出現麻煩，面對獅隊前4棒僅解決1人，被敲3支安打丟掉1分，王志煊此時上場面對林益全，雖因隊友失誤形成滿壘，但他接著用飛球出局、三振守住局面，退場時更大力拍打自己的手套振奮士氣。

總教練曾豪駒表示，黃子鵬前5局積極攻擊好球，讓對方擊出沒那麼扎實的球，撐完5局表現已經非常完美，而6局上王志煊守住滿壘危機，「非常高興他在大賽中可以成長，把這個狀態穩定下來。」

王志煊則笑說，原本以為面對最後打者陳重羽因是右打，「以為我會被換下來，但教練讓我繼續丟，就代表一種肯定，我就用最好的去應付打者。」

事實上，王志煊面對林益全時就有些危機，前面被打兩支界外的深遠飛球，最後才讓林益全敲出二壘滾地，只不過失誤作收，王志煊考量過去對戰林益全經驗，「用比較難觀察得出手點，去混淆打者視線，失誤不會影響到我，也還可以雙殺。」

對於自己獲選單場MVP，王志煊有些意外，「我以為會是道博格（後援2局無失分）。」但對於誰獲選MVP，王志煊認為不是重點，重點在每個人都有為球隊貢獻。

第一次在季後挑戰賽登上投手丘，王志煊表現頗有大將之風，昨晚在場邊練投就提前感受大賽熱度，「一開始會緊張，上去就是深呼吸，調整自己的心情。」

除了感謝今天進場的桃猿10號隊友，王志煊要感謝今天也有進場的女友，「她有來我都投比較好，她也是10號隊友。」

樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影 樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影

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