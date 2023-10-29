快訊

獨／兒遭移工撞傷插管病床照惹憐 母痛斥肇事者冷血：撞到人就這樣跑走

陸女4438萬存銀行…4個月後存款僅剩幾毛錢 一審竟因這理由判敗訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／以為自己會被換 王志煊拆彈0.2局成最短局數MVP

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊連兩天以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽翻轉0勝1敗劣勢變2勝1敗「聽牌」，今晚中繼踩住煞車的王志煊僅投0.2局，然而在關鍵時刻發光，讓他成為季後挑戰賽史上最短局數MVP，他說：「誰當都好，就是盡可能貢獻球隊。」

猿隊先發投手黃子鵬前5局僅掉1分，不料6局續投出現麻煩，面對獅隊前4棒僅解決1人，被敲3支安打丟掉1分，王志煊此時上場面對林益全，雖因隊友失誤形成滿壘，但他接著用飛球出局、三振守住局面，退場時更大力拍打自己的手套振奮士氣。

總教練曾豪駒表示，黃子鵬前5局積極攻擊好球，讓對方擊出沒那麼扎實的球，撐完5局表現已經非常完美，而6局上王志煊守住滿壘危機，「非常高興他在大賽中可以成長，把這個狀態穩定下來。」

王志煊則笑說，原本以為面對最後打者陳重羽因是右打，「以為我會被換下來，但教練讓我繼續丟，就代表一種肯定，我就用最好的去應付打者。」

事實上，王志煊面對林益全時就有些危機，前面被打兩支界外的深遠飛球，最後才讓林益全敲出二壘滾地，只不過失誤作收，王志煊考量過去對戰林益全經驗，「用比較難觀察得出手點，去混淆打者視線，失誤不會影響到我，也還可以雙殺。」

對於自己獲選單場MVP，王志煊有些意外，「我以為會是道博格（後援2局無失分）。」但對於誰獲選MVP，王志煊認為不是重點，重點在每個人都有為球隊貢獻。

第一次在季後挑戰賽登上投手丘，王志煊表現頗有大將之風，昨晚在場邊練投就提前感受大賽熱度，「一開始會緊張，上去就是深呼吸，調整自己的心情。」

除了感謝今天進場的桃猿10號隊友，王志煊要感謝今天也有進場的女友，「她有來我都投比較好，她也是10號隊友。」

樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊王志煊中繼0.2局「拆彈」，獲選為季後挑戰賽史上最短局數MVP。記者曾原信／攝影

林益全 黃子鵬 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／桃猿鐵牛棚2連勝！差1勝「下剋上」 獅隊輸球又折將

中職／適應了！桃猿後段局數變暴力 曾總解析原因

中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

中職／東山再起非目標 林益全：穩定比較好

相關新聞

中職／桃猿鐵牛棚2連勝！差1勝「下剋上」 獅隊輸球又折將

季後挑戰賽對統一獅隊來說成為虐心系列賽，今天在第2戰複製輸球、折將戲碼，故事精華濃縮在2局下，樂天桃猿隊在獅隊洋投克維斯...

中職／獅隊續命一戰交給古林睿煬 餅總曝克維斯請纓第4戰

統一獅隊在季後挑戰賽陷入絕境，明天尋求續命的一戰交到「府城金孫」古林睿煬手中，總教練林岳平期望他可以帶領球隊在困境中突圍...

中職／驚悚！強襲球直擊臉部 克維斯1.1局、22球傷退

統一獅隊昨天在季後挑戰賽首戰傷了林安可，第二戰再出現傷兵，先發投手克維斯因陳俊秀打向投手正面的強襲球，直擊克維斯的臉上，...

中職／蘭道爾還沒站穩…桃猿連3支二壘打 敲出史上第一

中華職棒季後挑戰賽今天出現驚悚鏡頭，統一獅隊先發投手克維斯被強襲球直擊頭部退場，接手的蘭道爾還沒站穩腳步，就被樂天桃猿隊...

中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動...

中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。