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中職／前一次生日登板BS 陳冠宇霸氣3連K感謝陳俊秀

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊左投陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊左投陳冠宇。圖／樂天桃猿隊提供

前一次在台灣生日登板是救援失敗，陳冠宇33歲生日這一天，霸氣中繼1局連飆3K，賽後談到今天的好表現，他特別感謝陳俊秀為自己打下的信心強心針。

樂天桃猿隊今天在季後挑戰賽第2戰以3：2擊敗統一獅隊，先發投手黃子鵬投5.1局失2分，後續由3任左投把關勝利，未讓獅隊打者敲出安打，包括陳冠宇第7局登板，面對施冠宇、林靖凱、邱智呈連飆3K。

季後挑戰賽史上1局3K、三上三下的後援左投，陳冠宇為史上首見，若不分左、右投也只有2017年10月21日王鏡銘，當時後援2局，第9局為乾淨的3連K。

陳冠宇表示，以往很少在自己生日這天還有比賽，今天剛好又是主場，一來到球場，就看到置物櫃有好幾杯咖啡，都是隊友送的祝福，「難得生日在主場有比賽，今年的生日願望很特別，如果有機會登板，希望可以幫助到球隊。」

陳冠宇前一次生日登板為返台第一年，2021年10月29日拆彈不成，記上一次救援失敗；這回在生日繳出一場重要好投。

「其實我特別感謝俊秀。」陳冠宇賽後透露，「他在我上來時給我很好的目標，一直提醒我相信自己、往好球帶攻擊，不要覺得自己的球很好打，自己常常會懷疑對手會抓什麼球攻擊，其實就是信任自己球種。」他也從王志煊身上看到自己該學習的課題，「自己也在學習他丟球的心態，雖然只是菜鳥，但幫助我很多東西。」

陳冠宇 樂天桃猿 統一獅

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