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中職／直到賽後都在找克維斯身影 陳俊秀「打」傷他過意不去

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影
統一獅隊先發投手克維斯因頭部強襲球提前退場。記者曾原信／攝影

陳俊秀一棒意外造成統一獅隊洋投克維斯傷退，直到賽後都充滿憂心，列隊時還特別注意獅隊陣營是否有克維斯身影。

樂天桃猿隊今天以3：2擊敗統一獅隊，獅隊洋投克維斯第2局面對陳俊秀的打席，他打回投手正面，克維斯雖試圖用手套阻擋，但這球高速飛來仍打在他的臉上，克維斯當場倒地、痛苦踢腳，擔架也一度出動。

克維斯起身時，右眼眉角已明顯腫脹，頭部「中彈」險象環生，雖能自己站起身，球隊保險起見當機換投，鏡頭捕捉到陳俊秀也滿臉自責，一直在注意克維斯的狀況。

陳俊秀的心情充滿抱歉，「有時候棒球就是這樣，心裡是真的很難過，打到的時候，從側面看到就感覺沒碰到他手套，踩到壘包之後就去看看他。」他坦言心情複雜，「那時候想著把阿富送過去，沒想那麼多，第一次這樣打到投手，對他滿抱歉。」他說棒球是工作，大家都希望延續生涯，這一球打到克維斯，自己心裡也很過意不去。

陳俊秀透露，比賽過程中就有詢問克維斯狀況，「看他有沒有怎樣，因為很擔心，因為那球打得很強。」也一直在注意克維斯是否去完醫院回來了，就連賽後敬禮時，都還在注意獅隊陣營是否有克維斯的身影。

這顆強襲球對戰局帶來巨大影響，獅隊在換上蘭道爾緊急接替後，猿隊連續敲出3支二壘打、串出3分大局。陳俊秀對此表示，沒人希望是因為這種方式影響到比賽。

陳俊秀 統一獅 棒球

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