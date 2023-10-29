中職／獅猿搶聽牌吸1萬3532人進場 史上第二高
中華職棒季後挑戰賽第二戰今天移師桃園棒球場舉行，不僅內野滿滿樂天桃猿球迷，右外野也一片橘海，共吸引13532人進場觀戰，寫下挑戰賽賽史第二多紀錄。
今天是季後挑戰賽首次在桃園棒球場舉行，昨晚猿隊在台南棒球場的首戰以3：2擊敗統一獅隊，也扳平先吞1敗的劣勢，今天回到主場對戰統一獅隊，誰贏誰聽牌的關鍵一戰吸引球迷進場關注。
根據球團統計，今天桃園進場人數來到13532人，不僅是季後挑戰賽史上第5場破萬賽事，票房僅次於2022年中信兄弟對味全龍首戰17216人，超越2008年兄弟象對LaNew熊第2戰的13109人。
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