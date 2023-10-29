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中職／蘭道爾還沒站穩…桃猿連3支二壘打 敲出史上第一
中華職棒季後挑戰賽今天出現驚悚鏡頭，統一獅隊先發投手克維斯被強襲球直擊頭部退場，接手的蘭道爾還沒站穩腳步，就被樂天桃猿隊連敲3支二壘打，寫下季後挑戰賽史上第一次紀錄，總冠軍賽也沒出現過。
季後挑戰賽第二戰移師桃園球場，獅隊先發洋投克維斯第2局先保送廖健富，結果面對陳俊秀敲出的強襲球，來不及用手套阻擋、正中右臉，雖然能自行起身，但仍決定換投。
雖然根據規定，接替上場的蘭道爾練球不受時間限制，但畢竟非預期計畫登板，他在面對林承飛時先被敲出右外野線邊帶有幸運成分的二壘打，但接著朱育賢、嚴宏鈞都打得扎實，連三支二壘打，讓猿隊瞬間進帳3分，取得3：0領先。
過去季後挑戰賽單局連續二壘打最多是2支，在1999年10月30日味全龍隊所寫下 ，今天猿隊締造新紀錄，而總冠軍賽也沒出現過單局連續3支二壘打；中職例行賽單局連續二壘打最多則是4支，分別是2000年4月7日的兄弟象、2017年5月5日的Lamigo桃猿隊。
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