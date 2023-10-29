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中職／黃勇傳先發締最年輕紀錄 餅總寄託1任務：打安打
統一獅隊昨天在季後挑戰賽首戰以2：3不敵樂天桃猿隊，「保底」1勝的優勢抵銷，今天先發打線變陣，啟用黃勇傳守二壘，也將讓他以19歲231天締造季後挑戰賽最年輕先發野手紀錄；更換二壘手是否著眼守備？總教練林岳平直言：「是希望他打安打。」
黃勇傳昨天在第8局代打登場，面對猿隊洋投威能帝，1壞球後連續3球揮空遭到三振。
評價黃勇傳首戰表現是否太過緊張？林岳平說：「緊張我倒是不知道，但生澀了一點，看就知道經驗還沒那麼好。」但他期待這些出賽能讓菜鳥們有所學習，「也是透過這樣的比賽，讓他們去認識季後賽和例行賽的程度不同。」
獅隊昨天啟用陳重廷擔任先發二壘手，發生1次守備失誤，另有1次瑕疵，造成雙殺無法完成，牽動後續失分，被問到是否因考量守備而更換二壘手？林岳平回應：「是希望他打安打。」
黃勇傳今天以19歲231天之齡先發，將是季後挑戰賽史上最年輕先發選手（不分投手、野手），至於加上總冠軍賽的季後賽最年輕先發野手，為中信兄弟隊陳子豪2014年10月21日的19歲84天。
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