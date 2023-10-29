快訊

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊陳晨威。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊陳晨威。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威就占了3支，維持一貫的季後賽好手感，他說：「比例行賽更專注。」

陳晨威昨天4打數3安打，在第9棒成為伏兵，這雖是他第一次打季後挑戰賽，不過兩次參戰總冠軍賽都有火燙成績，2019年打擊率3成46，有3支二壘打、1支三壘打，2022年則以3成75的打擊率獲選優秀球員獎。

進入季後賽能夠維持好打擊狀態，陳晨威表示：「心態上會特別拚，比例行賽更專注。」例行賽當然也要專注，但陳晨威認為，季後賽的情緒、張力緊繃，讓人沒有一刻可以放鬆，而且不管挑戰賽、冠軍賽，目標都是一樣的，「就是要贏。」

尤其猿隊又從落後開始打，第一勝很重要，陳晨威表示：「自己感覺無論如何一定要先贏1場，球員當下不會想太多，但如果沒贏，今天打起來可能會更緊繃。」

昨晚贏球賽後，陳鴻文在休息區揮舞著大旗振奮士氣，陳晨威也透露，那是從下半季就開始的「習俗」，包含野手都將褲管拉高一樣，「大家有一致的想法，穿著上也一致，更團結的感覺。」

陳晨威 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／陳鏞基化身「俯衝轟炸機」 超美技製造雙殺

中職／對獅季後賽首戰 桃猿排出「抗兄弟」打線

中職／季後挑戰賽獅猿鬥 首戰布雷克vs.威能帝

中職／個人獎底定…廖健富逆襲失敗 吉力吉撈全壘打王二連霸

相關新聞

中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動...

中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威...

MLB／凱利7局壓制、打線16安放毒 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

響尾蛇隊昨天臨到勝利門前被反咬，今天在咬住遊騎兵隊後持續釋放毒液，先發投手凱利（Merrill Kelly）演出7局僅失...

MLB／季後賽敲安簡單任務？馬提推進連18場破鬼神紀錄

季後賽敲安打，對響尾蛇隊二壘手馬提（Ketel Marte）像喝水一樣簡單，今天在世界大賽第2戰第8局滿壘敲出安打，不僅...

中職／林安可髕骨裂痕不是斷掉、是先天 歸隊未絕望

統一獅隊爭取台灣大賽門票，在季後挑戰賽「保底」1勝的優勢已被抵銷，昨天還折損主砲林安可，但總教練林岳平今天帶來傷情好消息...

日職／打爆山本由伸失7分本季最慘 阪神日本大賽搶頭香

日本大賽「關西內戰」今天開打，歐力士隊的超級王牌山本由伸在首戰被打得灰頭土臉，先發5.2局失7分，締造個人本季失分最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。