中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威就占了3支，維持一貫的季後賽好手感，他說：「比例行賽更專注。」

陳晨威昨天4打數3安打，在第9棒成為伏兵，這雖是他第一次打季後挑戰賽，不過兩次參戰總冠軍賽都有火燙成績，2019年打擊率3成46，有3支二壘打、1支三壘打，2022年則以3成75的打擊率獲選優秀球員獎。

進入季後賽能夠維持好打擊狀態，陳晨威表示：「心態上會特別拚，比例行賽更專注。」例行賽當然也要專注，但陳晨威認為，季後賽的情緒、張力緊繃，讓人沒有一刻可以放鬆，而且不管挑戰賽、冠軍賽，目標都是一樣的，「就是要贏。」

尤其猿隊又從落後開始打，第一勝很重要，陳晨威表示：「自己感覺無論如何一定要先贏1場，球員當下不會想太多，但如果沒贏，今天打起來可能會更緊繃。」

昨晚贏球賽後，陳鴻文在休息區揮舞著大旗振奮士氣，陳晨威也透露，那是從下半季就開始的「習俗」，包含野手都將褲管拉高一樣，「大家有一致的想法，穿著上也一致，更團結的感覺。」

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