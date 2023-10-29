中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動。

今年中職季後挑戰賽由上半季冠軍獅隊對上年度勝率第三的猿隊，按照賽制獅隊先取1勝，但昨天猿隊3：2贏球後將劣勢扳平，兩隊重新開始，在4戰3勝制中，誰今天贏球就能「聽牌」。

談到今天打線，曾豪駒表示：「還是一樣。」這也代表林子偉將繼續在板凳待命，「有機會的話，還是會排他上場，要看比賽變化。」

猿隊昨天靠著比賽後段的串連，突破原本0：1落後局面，曾豪駒表示：「昨天取分的機會也不是很多，大概只有1、2局，但有好好把握住。」

雖然外界對於昨天投手調度有諸多討論，不過曾豪駒認為，比賽只能就當下去反應，「事後回顧當然有不同的想法，但當下教練團都有一致的想法。」

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