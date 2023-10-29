聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命
樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動。
今年中職季後挑戰賽由上半季冠軍獅隊對上年度勝率第三的猿隊，按照賽制獅隊先取1勝，但昨天猿隊3：2贏球後將劣勢扳平，兩隊重新開始，在4戰3勝制中，誰今天贏球就能「聽牌」。
談到今天打線，曾豪駒表示：「還是一樣。」這也代表林子偉將繼續在板凳待命，「有機會的話，還是會排他上場，要看比賽變化。」
猿隊昨天靠著比賽後段的串連，突破原本0：1落後局面，曾豪駒表示：「昨天取分的機會也不是很多，大概只有1、2局，但有好好把握住。」
雖然外界對於昨天投手調度有諸多討論，不過曾豪駒認為，比賽只能就當下去反應，「事後回顧當然有不同的想法，但當下教練團都有一致的想法。」
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言