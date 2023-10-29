中職／林安可髕骨裂痕不是斷掉、是先天 歸隊未絕望

統一獅隊爭取台灣大賽門票，在季後挑戰賽「保底」1勝的優勢已被抵銷，昨天還折損主砲林安可，但總教練林岳平今天帶來傷情好消息，林安可是先天的髕骨二分症，而非一開始看到影像以為的髕骨斷裂。

林安可昨天在第2打席因自打球提早退場，前往醫院檢查，餅總昨天賽後已曝他在這波系列賽恐無法歸隊，但詳細檢查後，歸隊燃起希望。

林岳平表示，「一開始看影像有點驚訝，以為斷掉，最後檢查是髕骨二分症，說是先天的。」林安可髕骨仍有腫脹，無法正常行走，今天並未隨隊到桃園，「明天應該會看到他，明天再看狀況。」

因應林安可退出戰線，獅隊今天先發打線也勢必調整，林益全擔任先發指定打擊，捕手和二壘則換成陳重羽、黃勇傳。

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