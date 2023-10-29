快訊

屏東縱火19歲嫌犯落網！疑「刺青引糾紛」放火燒死老闆娘、老闆昏迷

創新高！日月潭魚虎球撈逾3.4萬尾 數字恐再推進

抗美援朝電影「上甘嶺」王蘭原型 87歲王清珍逝世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／林安可髕骨裂痕不是斷掉、是先天 歸隊未絕望

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
中職季後挑戰賽第1戰，統一獅隊林安可被自打球打中左膝，提前傷退。圖／統一獅隊提供
中職季後挑戰賽第1戰，統一獅隊林安可被自打球打中左膝，提前傷退。圖／統一獅隊提供

統一獅隊爭取台灣大賽門票，在季後挑戰賽「保底」1勝的優勢已被抵銷，昨天還折損主砲林安可，但總教練林岳平今天帶來傷情好消息，林安可是先天的髕骨二分症，而非一開始看到影像以為的髕骨斷裂。

林安可昨天在第2打席因自打球提早退場，前往醫院檢查，餅總昨天賽後已曝他在這波系列賽恐無法歸隊，但詳細檢查後，歸隊燃起希望。

林岳平表示，「一開始看影像有點驚訝，以為斷掉，最後檢查是髕骨二分症，說是先天的。」林安可髕骨仍有腫脹，無法正常行走，今天並未隨隊到桃園，「明天應該會看到他，明天再看狀況。」

因應林安可退出戰線，獅隊今天先發打線也勢必調整，林益全擔任先發指定打擊，捕手和二壘則換成陳重羽、黃勇傳。

林安可 林岳平 統一獅

延伸閱讀

中職／林安可膝傷系列賽回不來 餅總解釋9下沒短打原因

中職／不妙…林安可自打球中左膝 表情痛苦被背下場

中職／獅首戰外野三鬼配「小黑」 解放陳傑憲成「破壞者」

中職／收官戰亮點！王念好最年輕猛打賞 林安可跳舞了

相關新聞

中職／G2猿隊打線複製貼上 林子偉繼續待命

樂天桃猿隊帶著昨晚在季後挑戰賽首戰贏球氣勢，今天回到桃園主場迎戰統一獅隊，先發打序「複製貼上」，總教練曾豪駒不打算做更動...

中職／祭典男！陳晨威季後賽提升一檔 就是要贏

樂天桃猿隊昨晚以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰拿下勝利，也扳平從0勝1敗開賽的劣勢，全隊9支安打，「祭典男」陳晨威...

MLB／凱利7局壓制、打線16安放毒 響尾蛇世界大賽逼平遊騎兵

響尾蛇隊昨天臨到勝利門前被反咬，今天在咬住遊騎兵隊後持續釋放毒液，先發投手凱利（Merrill Kelly）演出7局僅失...

MLB／季後賽敲安簡單任務？馬提推進連18場破鬼神紀錄

季後賽敲安打，對響尾蛇隊二壘手馬提（Ketel Marte）像喝水一樣簡單，今天在世界大賽第2戰第8局滿壘敲出安打，不僅...

中職／林安可髕骨裂痕不是斷掉、是先天 歸隊未絕望

統一獅隊爭取台灣大賽門票，在季後挑戰賽「保底」1勝的優勢已被抵銷，昨天還折損主砲林安可，但總教練林岳平今天帶來傷情好消息...

日職／打爆山本由伸失7分本季最慘 阪神日本大賽搶頭香

日本大賽「關西內戰」今天開打，歐力士隊的超級王牌山本由伸在首戰被打得灰頭土臉，先發5.2局失7分，締造個人本季失分最多的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。