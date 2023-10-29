棒球／中國信託猛虎盃北京登場 逾190隊交流競技

為持續擴大台灣棒球影響力，透過體育公益活動交流，中國信託商業銀行（簡稱「中國信託銀行」）冠名贊助「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」，今天在北京市蘆城體育運動技術學校舉辦開幕儀式，北京各基層學校、體校與棒球俱樂部超過190支隊伍參與，共同支持提升亞洲棒球運動水準。

「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」參加年齡為12歲以下（U12），區分成男子組與女子組，超過3000位愛好棒球的未來潛力選手同場競技交流，中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理及中國信託銀行北京代表處首席代表溫昆達出席。

林永勝表示，中國信託是台灣首家投入五級棒球的企業，棒球運動為深受各界所喜愛的熱門運動項目之一，所展現出自信、紀律、團結與互助的熱血精神，對球員而言是十分重要的經驗與教育，樂見北京有這麼多支持棒球運動的同好，期勉球員從中體會永不放棄的精神，快樂打球且享受比賽的過程，無論勝敗如何，都成為一生中難得的回憶。

中國信託集團長期贊助與支持體育公益活動，並持續透過棒球運動搭建交流管道，擴大台灣棒球影響力。今年3月中國信託慈善基金會與中國關心下一代工作委員會、中國社會福利基金會關心下一代基金共同推動的「中國關心下一代教育基地」計畫，選定廣東省中山市小欖鎮東升初級中學為第52所掛牌學校，這也是計畫執行以來第一所以棒球為交流重點的基地學校。

今年8月中國信託銀行亦支持中國信託慈善基金會「愛接棒．少棒暨青少棒資助計畫」偏鄉棒球隊宜蘭縣三星國小、南投縣新街國小、南投縣三光國中的球員、教練及隨行人員近80人，赴北京與萬泉小學、理工大學附屬小學、上地實驗小學及理工大學附屬中學棒球隊學生以球會友，傳遞臺灣少棒和青少棒的比賽經驗及對棒球的熱忱，透過比賽交流與學校參訪，增加了解彼此的機會，未來中國信託將持續為喜愛打棒球的孩子們打造實現夢想的機會。

由北京市體育局、北京市體育總會主辦，北京市棒球協會及北京猛虎棒球隊承辦的「猛虎盃棒球比賽」已連續舉辦五屆，亦是第十五屆北京市體育大會棒球運動的比賽項目之一，本屆賽事將進行至今年11月27日，針對不同年齡區分為U8、U9、U10、U11及U12男子組與女子組分組競賽，總計超過190支北京各地基層學校、體校及棒球俱樂部組隊報名參加，已成為北京中、小學生棒球重要賽事，更是發掘和培養優秀棒球選手的重要舞台。 中國信託銀行冠名贊助「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」，今日於北京市蘆城體育運動技術學校舉辦開幕儀式。圖／中國信託銀行提供 中國信託銀行冠名贊助「中國信託猛虎盃秋季棒球比賽」，今日於北京市蘆城體育運動技術學校舉辦開幕儀式，中國信託銀行公共關係暨公益推展處處長林永勝副總經理（右四）及中國信託銀行北京代表處首席代表溫昆達（左二）特地出席。圖／中國信託銀行提供

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