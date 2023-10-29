棒球／哥倫比亞泛美運動會摘金 估算明年12強參賽隊伍出爐

泛美運動會今天結束棒球項目哥倫比亞以9：1擊敗巴西順利奪金，估算這枚金牌讓哥倫比亞的世界排名積分大躍進，將擠掉澳洲、義大利等成為世界排名前12名，至此2024年底世界棒球12強賽的參賽國家也全數出爐。

本屆泛美運動會金、銀、銅牌分別為哥倫比亞、巴西和墨西哥，哥倫比亞靠著這枚金牌在積分上超越了波多黎各，也將義大利擠出前12名以外。

雖年底還有u23泛美賽和亞錦賽能影響國際積分，但位在歐洲賽區的義大利都沒有參賽資格，12強參賽名單也提前確定，為日本、墨西哥、委內瑞拉、台灣、韓國、荷蘭、古巴、巴拿馬、多明尼加、哥倫比亞和波多黎各，其中哥倫比亞和巴拿馬為首度參賽。

目前雖然確定世界前12強國家，但排名還沒有確定，目前位居4至6名的委內瑞拉、台灣、韓國都還在拉鋸範圍內，12至12名的多明尼加、哥倫比亞、波多黎各也咬得很緊，確切排名要到年底才會分曉。

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