中職／贏球就聽牌！獅猿第2戰預售超人氣 保底史上前3

樂天桃猿隊昨晚在中華職棒季後挑戰賽搶下首戰勝利，也扳平先吞1敗的劣勢，今天回到主場對戰統一獅隊，誰贏誰聽牌的關鍵一戰，桃園棒球場預售破已破1萬1000張，至少史上前三。

季後挑戰賽由上半季冠軍統一獅隊對上年度勝率第三的樂天桃猿隊，按賽制獅隊保送1勝、採4戰3勝，昨天在台南棒球場猿隊以3：2險勝，讓兩隊戰績都回到1勝1敗的原點。

今天獅隊繼續推出洋投，由克維斯先發，猿隊兩名例行賽先發洋投威能帝、道博格昨天都已經出賽，今天就交給本土投手黃子鵬。

克維斯今年球季8勝5敗、防禦率3.11，不過對戰猿隊是4勝2敗、防禦率4.57；黃子鵬今年球季9勝10敗、防禦率3.59不如去年理想，對戰獅隊則是2勝2敗、防禦率4.13，也不再如過去「除獅機」的壓制力。

至昨天晚間統計為止，今天的獅猿戰預售票破1萬1000，成為季後挑戰賽史上第5場破萬賽事，而前兩名分別為2022年中信兄弟對味全龍首戰17216人、2008年兄弟象對LaNew熊第2戰13109人，就看今天能否突破。

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