聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／贏球就聽牌！獅猿第2戰預售超人氣 保底史上前3
樂天桃猿隊昨晚在中華職棒季後挑戰賽搶下首戰勝利，也扳平先吞1敗的劣勢，今天回到主場對戰統一獅隊，誰贏誰聽牌的關鍵一戰，桃園棒球場預售破已破1萬1000張，至少史上前三。
季後挑戰賽由上半季冠軍統一獅隊對上年度勝率第三的樂天桃猿隊，按賽制獅隊保送1勝、採4戰3勝，昨天在台南棒球場猿隊以3：2險勝，讓兩隊戰績都回到1勝1敗的原點。
今天獅隊繼續推出洋投，由克維斯先發，猿隊兩名例行賽先發洋投威能帝、道博格昨天都已經出賽，今天就交給本土投手黃子鵬。
克維斯今年球季8勝5敗、防禦率3.11，不過對戰猿隊是4勝2敗、防禦率4.57；黃子鵬今年球季9勝10敗、防禦率3.59不如去年理想，對戰獅隊則是2勝2敗、防禦率4.13，也不再如過去「除獅機」的壓制力。
至昨天晚間統計為止，今天的獅猿戰預售票破1萬1000，成為季後挑戰賽史上第5場破萬賽事，而前兩名分別為2022年中信兄弟對味全龍首戰17216人、2008年兄弟象對LaNew熊第2戰13109人，就看今天能否突破。
MLB季後賽對戰表
▪ 史上勝率最低對戰組合 這裡看2023MLB世界大賽比分與賽程表
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言