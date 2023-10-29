中職／季後挑戰賽第2戰預售票破萬 獅猿搶聽牌優勢

中華職棒季後挑戰賽樂天桃猿隊昨天搶勝、扳平戰局，今天主場迎戰統一獅隊，桃園棒球場預售票破萬張，獅隊派洋投克維斯先發，桃猿先發投手為黃子鵬，兩隊搶聽牌。

中華職棒季後挑戰賽昨天開打，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅與樂天桃猿隊交手，獅隊保送1勝、比賽採4戰3勝制，昨天獅隊在主場台南市立棒球場迎戰桃猿隊，以2比3吞敗，兩隊目前戰績都是1勝1敗。

今天桃猿隊回到主場迎戰獅隊，也是桃園棒球場史上首度舉辦季後挑戰賽，截至昨天晚間統計，門票預售已達1萬1000張，也將是季後挑戰賽史上第5場觀眾人數破萬。

獅隊派出洋投克維斯先發，本季與桃猿隊對戰8場先發、戰績4勝2敗，對戰防禦率4.57，數據不是特別亮眼；桃猿隊陣中打克維斯最順手的是廖健富，本季對戰打擊率高達5成63，林承飛、朱育賢本季也曾從克維斯手中開轟。

不過，克維斯本季在桃園棒球場出賽成績不錯，總計4場先發拿下2勝、沒有敗績，本季在桃園棒球場出賽防禦率2.01。

桃猿隊今天派出本土投手黃子鵬先發，黃子鵬本季與獅隊對戰成績也不算亮眼，6場先發戰績2勝2敗，對戰防禦率4.13；獅隊陣中邱智呈打黃子鵬有心得，本季對戰打擊率4成17，也曾從黃子鵬手中開轟，陳傑憲對戰打擊率高達4成29，蘇智傑、林益全本季都曾從黃子鵬手中開轟。

目前兩隊戰績1勝1敗，根據聯盟統計，率先取得2勝1敗的球隊，晉級機會是百分百，今天兩隊力拚搶勝聽牌。

獅隊野手蘇智傑昨天比賽開轟，9局下選到四壞保送，為個人季後挑戰賽第8次四死球保送、平聯盟紀錄，接下來每次四死球保送都在刷新紀錄；蘇智傑目前季後挑戰賽累積2盜，再1盜就可以追平聯盟紀錄，目前紀錄是獅隊退役球員陽森的3盜。

商品推薦