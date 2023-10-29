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MLB／季後賽敲安簡單任務？馬提推進連18場破鬼神紀錄
季後賽敲安打，對響尾蛇隊二壘手馬提（Ketel Marte）像喝水一樣簡單，今天在世界大賽第2戰第8局滿壘敲出安打，不僅幫助響尾蛇追加2分，也推進個人在季後賽連18場敲安，正式獨占大聯盟紀錄。
馬提生涯首場季後賽為2017年，該年打了4場、場場都有安打，接著今年從外卡系列賽、分區系列賽、聯盟冠軍賽合計12場，還是場場都有安打。
生涯第一次征戰世界大賽，馬提昨天順利推進連17場，今天前4打席空手而歸，第8局再上打擊區，一棒延續大紀錄，這支滿壘安打掃回2分打點，帶動響尾蛇單局攻下3分。
大聯盟季後賽連續場次安打紀錄，原本屬於2003到04年曼尼．拉米瑞茲（Manny Ramírez）、1998到99年基特（Derek Jeter）、1956到58年包爾（Hank Bauer）共同保持的17場，馬提以18場將這些大前輩都擠落第二，且更誇張的是，他是從季後賽初登場起場場敲安。
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