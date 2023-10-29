中職／季後挑戰賽 桃猿擒獅 搶下首勝

中華職棒季後挑戰賽昨晚在台南棒球場開打，樂天桃猿隊以3：2擊敗統一獅隊，搶下首勝，也在4戰3勝制中，扳平開賽前就落後1敗的劣勢，猿隊總教練曾豪駒表示：「現在就是從零開始，把握好最後的兩勝。」

過程中不是無驚無險。先發投手威能帝前7局僅因蘇智傑的陽春砲丟掉1分，然而8局下先遇到亂流掉1分，結果9局下續投保送、被敲安打，投到113球留下無人出局、一二壘有人才退場，好在接手的道博格壓制住局面，後援1局無失分。

曾豪駒解釋：「8局之後沒有換，是覺得他的威力還在。」威能帝例行賽就曾投到117球、125球，曾總也透露：「8局投完他說還想要再投，想要結束這場比賽。」

威能帝表示，賽前有制定投球計畫，重點是搶好球數，第9局上場的時候，刻意投在邊邊角角，結果論來說沒有很好，「應該要跟前面幾局一樣，繼續進攻好球帶，但謝謝後面有好投手幫忙。」

曾豪駒也特別點名打線的重要，「一開始對布雷克打得沒有很好，中間也有短打失敗，但球員不受影響，在6局上攻下2分逆轉，對士氣來說很重要。」

今天兩軍移師桃園棒球場，預售票已破1萬1000張。猿隊推出本土投手黃子鵬，獅隊繼續推出洋投克維斯，然而例行賽15轟的林安可確定缺席，他因昨晚4局下的自打球擊中左膝，送醫治療後，這個系列賽都無法出賽。

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