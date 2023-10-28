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中職／樂天桃猿擊敗統一獅 曾總還原讓威能帝拚第9局的決定
樂天桃猿隊今天以3：2擊敗統一獅隊，在季後挑戰賽首戰奪勝，也扳平開賽前就落後1敗的劣勢，過程中不是無驚無險，先發投手威能帝用球數破百續拚第9局，結果差點讓對手上演逆轉劇場，總教練曾豪駒解釋：「覺得他的威力還在。」
威能帝前7局僅因蘇智傑的陽春砲丟掉1分，然而8局下先遇到亂流掉1分，9局下續投又是保送、被敲安打，投到113球留下無人出局、一二壘有人才退場，好在接手的道博格壓制住局面。
曾豪駒表示，威能帝前面經過10天休息，今天表現出不錯的壓制力，前段都能攻擊好球帶，「8局之後沒有換，是覺得他的威力還在。」
威能帝例行賽就有一場投到117球、一場投到125球，體能上沒有問題，曾總也透露：「8局投完他說還想要再投，想要結束這場比賽，我們讓他繼續，但也要看狀況，後面有危機還是要換。」
威能帝表示，賽前有制定投球計畫，重點是搶好球數，第9局上場的時候，刻意投在邊邊角角，結果論來說沒有很好，「應該要跟前面幾局一樣，繼續進攻好球帶，但謝謝後面有好投手幫忙。」
道博格接手後很快抓下3個出局數，跟季末對中信兄弟隊4連戰相同，繼續被放在牛棚，曾總表示：「有先問過他，他願意擔任這樣角色。」至於未來還會不會回到先發，曾總以一貫方式回答：「要視戰況而定。」
曾豪駒也特別點名打線的重要，「一開始對布雷克打得沒有很好，中間也有短打失敗，但球員不受影響，在6局上攻下2分，對士氣來說很重要。」
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