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日職／打爆山本由伸失7分本季最慘 阪神日本大賽搶頭香

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
阪神隊。圖截自X
阪神隊。圖截自X

日本大賽「關西內戰」今天開打，歐力士隊的超級王牌山本由伸在首戰被打得灰頭土臉，先發5.2局失7分，締造個人本季失分最多的一戰，歐力士終場以0：8不敵阪神隊，由阪神搶下頭香。

山本由伸在5局上被攻破，佐藤輝明開局敲出安打，盜壘成功再靠外野飛球進占三壘，渡邊諒的安打幫助阪神先馳得點，且後續仍是串聯安打，近本光司揮出三壘打、再挹注2分，中野拓夢補上1分打點安打，阪神單局攻下4分。

山本由伸進入第6局持續掉分，先因保送、安打被攻占得點圈，木浪聖也一壘打、坂本誠志郎二壘打各添1分，歐力士也在此時決定換投，後續多掉1分記在山本由伸帳上，以5.2局被敲10安打、失7分收工。

阪神由村上頌樹先發7局僅被敲2安打、無失分，歐力士前5局僅有1支安打，森友哉5局下打向右外野的飛球，阪神右外野手森下翔太一路追到牆邊，卻等不到這球掉下來，歐力士監督中嶋聰提出質疑這球是否該判為全壘打，然而根據京瓷巨蛋的特殊規定，若擊球在界內區打進屋頂、並未掉下，則根據投球當下的壘包狀況給予打者、跑者兩個進壘，森友哉這球形成二壘打，無緣一棒攻下分數，歐力士終場也遭到完封。

歐力士 阪神 山本由伸

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